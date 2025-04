Il Grande Fratello si è concluso da poco, ma fuori dalla Casa le storie continuano. E tra le più chiacchierate c’è quella che riguarda Amanda Lecciso e Iago Garcia. I due ex concorrenti, legati da un’intesa evidente già durante i sei mesi di convivenza nel reality, continuano a far parlare di sé: le voci su un presunto flirt tra loro si fanno sempre più insistenti.

Durante il programma, in molti avevano notato la forte connessione tra Amanda e l’attore spagnolo. Non si è mai andati oltre un’amicizia ufficiale, ma l’alchimia era sotto gli occhi di tutti: sguardi complici, conversazioni profonde e una reciproca simpatia che lasciava intendere qualcosa di più. E ora, finito il reality, sembra che quella chimica si stia trasformando in qualcosa di più concreto.

Amanda e Iago dopo il GF, la scoperta

Nei giorni precedenti alla finale, Amanda e Iago sono stati avvistati insieme, in compagnia di Stefania Orlando. È stata proprio la conduttrice a far scatenare il gossip, pubblicando una storia su Instagram in cui i due appaiono vicini e sorridenti, accompagnata da un commento che non lascia spazio a dubbi: “Vi amo, amatevi”. Non è finita qui. A chi sui social le ha chiesto chiarimenti sul legame tra Amanda e Iago, Stefania ha risposto senza giri di parole: “Lo so e sono molto felice per loro”, lasciando intendere che tra i due ci sia davvero del tenero.

E gli avvistamenti non si sono fermati. Due sere fa, Iago e Amanda sono stati visti cenare insieme in un ristorante elegante del quartiere Parioli, a Roma. Con loro c’era anche Alessandro Cecchi Paone, ma a far discutere è stata una segnalazione inviata all’influencer Deianira Marzano: “Deia, erano a cena Iago e Amanda. Lui le teneva la mano e si scambiavano bacetti, erano davvero teneri”.

o verdadeiro triangulo kkkkkkkk eu amo pic.twitter.com/7kJQkX3Adt — nic lecciso (@proudsimone) April 3, 2025

Come se non bastasse, la sera successiva i due ex gieffini sono stati nuovamente beccati insieme a cena. Questa volta erano soli, ma per un breve momento si è unita a loro, ancora una volta, Stefania Orlando. Che si tratti di una semplice amicizia che continua fuori dalla Casa o dell’inizio di una nuova storia d’amore, è ancora presto per dirlo. Ma una cosa è certa: i fan di Amanda e Iago stanno già sognando. E forse, questa volta, il lieto fine è dietro l’angolo.