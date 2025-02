Nel contesto del Grande Fratello, il triangolo sentimentale tra Zeudi Di Palma, Javier Martinez ed Helena Prestes ha catalizzato l’attenzione del pubblico, diventando uno degli elementi più discussi della stagione. Tra chiarimenti, momenti di crisi e un’amicizia ritrovata, la dinamica tra i tre inquilini riflette le complessità delle relazioni umane sotto la lente dello show. Il legame tra Zeudi Di Palma e Javier Martinez si è sviluppato inizialmente come un’amicizia complicata da sottotesti emotivi.

Durante l’assenza temporanea di Helena dalla casa, i due hanno stretto un’intesa caratterizzata da momenti di vicinanza fisica e confidenze. In particolare, un abbraccio notturno tra i due ha acceso scintille inaspettate, con Javier che ha ammesso di provare un “trasporto” verso Zeudi, pur negando un’infatuazione romantica. La situazione è diventata più intricata con il ritorno di Helena, alla quale Javier ha spiegato di aver inizialmente pianificato uno scherzo per simulare un interesse reciproco con Zeudi, salvo poi abbandonare l’idea per evitare malintesi.





Nonostante le rassicurazioni sulla natura amichevole del loro rapporto, Zeudi ha confessato apertamente un’attrazione fisica verso Javier, pur mantenendo intatti i suoi sentimenti (non corrisposti) per Helena. La svolta decisiva si è verificata nella notte successiva alla diretta del 3 febbraio, quando Javier ed Helena si sono scambiati un bacio passionale. L’episodio ha scosso profondamente Zeudi, che ha manifestato apertamente il suo disappunto, definendo l’atto di Javier come un tentativo di “dare pane al pubblico” piuttosto che un gesto spontaneo.

Javier: Il fatto che siamo finiti in quel letto non è stato un caso, è stato un volere da parte di tutti e due

Zeudi: certo.

J: non è che son stato io a volerti abbracciare per forza

Z: Questo no. Il si è stato anche da parte mia. #GrandeFratello #zelena pic.twitter.com/oyG5WQ6Zhf — Violett926 (@violett926) February 6, 2025

J: “ti posso fare una domanda scomoda? Ti tocca più per me o per lei? Il fatto di vederci insieme.”



Z: “ no no è UGUALE”



Ecco il grande amore di zeud per Helena

adesso traducetelo in tutte le lingue e non rompete più il caxxo#grandefratello #zelena pic.twitter.com/vGyfHeLXRu — 𝙢𝙖𝙧𝙮🧸 (@cuorebianko) February 6, 2025

In una conversazione con Shaila Gatta, Zeudi ha espresso la sua amarezza: “Neanche io ci credo, nessuno ci crede. Io ce l’ho più con lui. Avrei voluto conoscerlo perché mi ha colpito come uomo”. Nonostante le tensioni, nei giorni successivi al bacio, Zeudi e Javier hanno trovato un nuovo equilibrio. Dopo un confronto diretto in giardino, i due hanno chiarito le rispettive posizioni.

Javier: Dal momento che mi dici allontaniamoci per 2 volte, io non posso perdere tempo, ed in più tu sei infatuata di una donna… ho pensato mi levo io, magari sto impedendo io di far nascere una cosa tra due donne.

Zeudi: NON E' STATO MAI COSI.#GrandeFratello #zelena pic.twitter.com/5M9VrOD2vO — Violett926 (@violett926) February 6, 2025

Javier ha chiesto a Zeudi: “Ti posso fare una domanda scomoda? Ti tocca più per me o per lei? Il fatto di vederci insieme”. L’ex Miss Italia risponde: “No no, è uguale”. Chiaramente sui social in tanti hanno attaccato entrambi. Un utente scrive: “Ecco il grande amore di Zeudi per Helena, adesso traducetelo in tutte le lingue e non rompete più il ca***”. Poi c’è chi se la prende con Javier: “Basta! Lasciala in pace”.

