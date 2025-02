Helena Prestes e Javier Martinez sembrano sempre più affiatati all’interno della Casa del Grande Fratello. Lunedì notte tra i due è scattato il bacio sotto le coperte e ormai le effusioni sono sotto la luce del sole. Per il momento Zeudi Di Palma potrebbe essere stata messe da parte. Inizialmente Zeudi aveva mostrato interesse per la modella brasiliana, salvo poi avvicinarsi a Javier, scatenando la gelosia di Helena e creando un clima di tensione tra loro.

Dopo la puntata andata in onda lunedì scorso, Javier ed Helena hanno avuto un confronto per chiarire i loro sentimenti. Durante la diretta su Canale 5, il pallavolista argentino ha confessato di provare qualcosa di forte per la gieffina, pur precisando di non voler etichettare il loro rapporto: “Se cerco il contatto con te e ho bisogno di questo, significa che c’è altro”, ha dichiarato.

Grande Fratello, critiche nel post del bacio tra Helena e Javier

Parole che sembrano aver trovato conferma nel suo atteggiamento: nelle ultime ore, mentre erano insieme in giardino, Javier le ha chiesto: “Posso fare una cosa?” e subito dopo le ha dato un bacio travolgente. Il video è stato pubblicato sull’account Instagram del Grande Fratello scatenando la reazione di diversi utenti.

Come detto, l’ultimo post del Grande Fratello ha scatenato una valanga di critiche da parte degli hater di Javier Martinez ed Helena Prestes. Numerosi commenti negativi, accompagnati da emoji del vomito, accusano i due concorrenti di aver orchestrato il loro avvicinamento esclusivamente per strategia di gioco, senza un reale interesse reciproco. Le critiche si concentrano soprattutto su Javier, che fino a pochi giorni fa sembrava attratto da Zeudi Di Palma.

Zeudi stessa ha espresso dubbi sulla sincerità di Javier, affermando: “Io credo che lui non sia preso da Helena, lo continuo a pensare. Io ho molto rispetto per i sentimenti delle altre persone e spero lo abbia anche lui in futuro per Helena”. Anche Shaila Gatta aveva manifestato scetticismo, dichiarando: “Io da donna vorrei un uomo di polso, con carattere, un uomo che lotta per me, non un uomo che dice ‘vediamo come va, proviamo’. Io non ci credo a questo rapporto, a questo flirt. Lui sta tergiversando per l’hype!”.

Tra i commenti del post incriminato si leggono tante critiche. “A lei non interessa lui come a lui non interessa lei, lo fanno solo per andare avanti, lei è uscita e ha capito che allearsi con lui la porterà avanti“. “Ridicoli tutti e due“, “Javier manipolatore, GF connivente“, “Senza emozione ,si vede che lo sta facendo contro voglia falso”, sono solo alcuni dei commenti.