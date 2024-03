“Adesso basta, così lo uccidete”. C’è posta per te, Elisa in lacrime per la storia di Paolo e Sara. È una di quelle vicende che lasciano il segno, non c’è che dire, ma stavolta il ragazzo in questione tutto si sarebbe aspettato tranne che di veder scendere le scale ad una delle sue artiste preferite. Ma non solo per quello, ma per quella canzone, quel brano specifico che per lui è così importante e profondo. E c’è un motivo chiaramente: Paolo è marito e padre, ma è stato anche figlio.

Ora però la mamma dell’uomo non c’è più, è morta e da quel momento Paolo non è più lo stesso. A raccontarlo è la moglie dell’uomo, Sara, che va da Maria proprio per cercare di tirarlo su di morale. La giovane vuole in fondo solo ringraziare il marito per com’è e per fargli sapere che lei c’è, sempre e comunque. Sara racconta a Maria: “Fa le foto alle bambine, poi si gira verso di me per dirmi che non sa a chi mandare le foto. Mi dice ‘Peccato che mia mamma non ha visto Maria Sole’”.





Sara vorrebbe tanto che il suo compagno non nasconda le sue fragilità e le sue emozioni. E proprio per questo decide di fargli una sorpresa spaziale. Lui non lo sa ancora ma fra poco da quella scala così famosa, scenderà proprio Elisa, una delle sue cantanti preferite. E c’è un motivo se la ragazza da lì a breve andrà a cantare una canzone bellissima: “O forse sei tu”.

Sara chiama #CePostaPerTe per fare una sorpresa a suo marito! pic.twitter.com/Kk8PP3dy6Q — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 16, 2024

L’artista allora esce e canta e lui crolla. Sui social qualcuno scrive: “Adesso basta, così lo uccidete”, facendo riferimento che sin dal primo secondo Paolo ha iniziato a piangere disperato per la sorpresa. L’uomo poi ha confidato il motivo per il quale è così legato al brano cantato da Elisa. Tutto merito di quella parte in cui l’artista menziona il “gelato”.

Tanta emozione in studio con l’inconfondibile voce di Elisa e la sua “Anche fragile” #CePostaPerTe @elisatoffoli pic.twitter.com/q3PIt82mI3 — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 16, 2024

Il motivo semplice per quanto terribile: è l’ultimo pasto che la sua mamma ha fatto con la nipotina prima di spegnersi. A quel punto la famosa cantante decide di regalare un certificato di adozione per poter adottare due alberi di nocciole. Questi verranno chiamati con i nomi dei genitori di Paolo. Poi Elisa regala a tutti un voucher per un viaggio di famiglia. Una storia bellissima e un lieto fine, finalmente!

