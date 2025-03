Puntata infuocata, quella del Grande Fratello di giovedì 14 marzo. Non a caso si è aperta con uno scontro in studio tra Beatrice Luzzi e Stefania Orlando, che poi è stata eliminata definitivamente dal reality. Ma dopo sorprese, clip inedite e discussioni come sempre il clou della serata arriva a tarda notte, staccato il collegamento con Alfonso Signorini. E ancora una volta la pietra dello scandalo è da ricercare nelle nomination.

Tutto è iniziato quando Shaila ha nominato quella che fino a poco tempo fa era una sua amica: MariaVittoria. “Eravamo in buoni rapporti, le voglio ancora bene, però mi ha delusa tanto e non lo dimentico. Una parte del mio cuore è ancora ferita, il cerchio si stringe ed è arrivato il momento. Questa volta ho voluto essere sincera. Sono coerente e onesta con i miei pensieri. Ci sono state delle rotture“, le sue parole in diretta.

GF, Shaila contro MaVi: parole grosse

Tommaso ha provato a difendere la fidanzata, accusando Shaila di essere una “grande giocatrice” e di aver solo paura di Helena ma dopo la puntata in cucina ci sono state scintille. La ballerina si è lamentata del fatto che Tommaso si sia intromesso nella sua nomination e MariaVittoria è sbottata.

“Ma se Lorenzo ti difende sempre e si intrufola ogni volta che discuti con qualcuno? Tommy è il mio compagno e mi ha difesa e adesso sai cosa proviamo noi tutti quando voi due fare scudo. Ma ti rendi conto di quello che dici? Il mio compagno mi ha difeso e io perché devo sentirmi voltagabbana, falsa, ambigua?”. A quel punto la regia ha cambiato inquadratura e quando le telecamere hanno ripreso ancora MaVi sono volate parole grosse.

LA DOCTOR 🔥🔥🔥🔥🔥#grandefratello #heleners #helevier #tommavi pic.twitter.com/nriabOl2M1 — 🤍💙 (@Esticactus1) March 14, 2025

pensa discutere con una che non sa nemmeno il significato della parola “corrotti” e sentirti dire in due non ne fate uno hajahakahajahahahhak



shaila com’è brutto quando qualcuno contesta le tue nomination? eppure tu lo fai sempre #tommavi #grandefratello — barbieeee🎀 (@barbieeee__2) March 14, 2025

“E continua… mafiosi, corrotti. Addirittura? Poi cos’altro?”, ha evidentemente ripetuto la dottoressa. E Shaila si è difesa dicendo che “corrotti” significa nascondere delle verità: “Corrotti non è una brutta parola. Cosa significa in italiano? Semplicemente la definizione è “nascondere ed omettere delle verità, che ora stanno uscendo fuori” questo vuol dire. Non era una cosa offensiva, il significato è proprio quello che ho detto. […] Comunque tu e Tommaso in due non ne fate uno”. Il video ha fatto il giro dei social, con evidenti prese in giro per Shaila che non conosce bene il significato di quella parola.