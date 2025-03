Ha del clamoroso quanto dichiarato da Alfonso Signorini sul Grande Fratello. Il conduttore è stato intercettato da Striscia la Notizia per la consegna del Tapiro d’Oro da parte dell’inviato Valerio Staffelli. E il presentatore Mediaset ha bacchettato non poco anche il concorrente Lorenzo, visto che lui avrebbe agito certamente in maniera diversa.

Striscia la Notizia ha deciso di donargli il Tapiro d’Oro in seguito a quanto affermato dal Codacons, che ha chiesto a Pier Silvio Berlusconi di essere più intransigente e di prendere provvedimenti duri. E Alfonso Signorini non ci è andato leggero sul programma, dicendo tutto ciò che pensava senza censure.

Leggi anche: “Anche tu fuori dalla casa”. Grande Fratello, l’annuncio di Signorini: perché Stefania è la nuova eliminata





Alfonso Signorini, che attacco al Grande Fratello e a Lorenzo

Innanzitutto Alfonso Signorini ha messo nel mirino i cosiddetti fan esaltati dei concorrenti del Grande Fratello: “Ci sono questi fandom tossici che fanno come gli pare. Io non sono responsabile di tutte le schifezze che girano intorno ai fandom e ai social. Riconosco che la gente si sente presa in giro, ma la colpa non è mia. Quello è un problema di chi produce il programma e del gruppo autorale. Sarei la persona più felice del mondo se venisse escluso il voto dei social e rimanesse solo quello degli sms. Tra l’altro salverei la mia faccia”.

Alfonso non si è fermato qui, visto che subito dopo davanti a Staffelli ha attaccato GF e Lorenzo: “Se fosse per me l’avrei già buttato fuori con un calcio nel sedere. Ma se io dico di buttarlo fuori e mi viene detto dal gruppo di lavoro di tenerlo dentro io non posso fare nulla”.

Signorini ha fatto intuire vedute ben diverse all’interno del Grande Fratello, con lui che non sarebbe stato troppo d’accordo con le decisioni assunte dalla produzione.