Non smette di sorprendere l’edizione 2023 di Temptation Island, nonostante sia terminata da diverso tempo. Una nuova coppia, nata grazie al programma, si è infatti lasciata. E lei addirittura avrebbe ripreso i contatti con il suo ex fidanzato. Una decisione inaspettata, che ha lasciato senza fiato i telespettatori del reality show presentato da Filippo Bisciglia. E ora tutto può cambiare nuovamente e drasticamente nella sua vita privata.

Dopo Temptation Island hanno provato a frequentarsi, ma questa coppia alla fine si è lasciata di comune accordo perché non c’erano le basi per proseguire la conoscenza. Si è trattato di una storia flash, forse perché la giovane non riesce ancora a dimenticare del tutto l’ex partner. I follower le hanno chiesto delucidazioni in merito e lei ha deciso di rispondere con onestà, senza rendere segreto alcun aspetto intimo.

Temptation Island, una coppia si è lasciata: “Mi sento col mio ex”

Un vero e proprio colpo di scena sui protagonisti di Temptation Island, che sembravano trovarsi davvero bene nel villaggio. Ma una volta finita l’avventura televisiva, questa coppia si è lasciata intuendo che non fosse destino continuare quella frequentazione. Lei, attraverso una Instagram story, ha risposto a questa domanda: “Ma tu e il single vi frequentate?”. E lei ha detto: “Me lo state chiedendo in tantissimi, voglio rispondere una volta per tutte a questa domanda. Non ci frequentiamo, ho capito che siamo caratterialmente incompatibili“.

Ad essersi detti addio sono stati Alessia Ligotti e il tentatore Lorenzo Di Curzio, che si fa chiamare Lollo. E lei ha ripreso i contatti con Federico Viviani, col quale aveva rotto: “Siamo rimasti in buoni rapporti…Ci sentiamo…”. Ma il dubbio è che in futuro possano anche rincontrarsi nuovamente e rimettersi assieme, anche se lui aveva sempre fatto capire che non fosse assolutamente innamorato della ragazza. Scopriremo tutto nei prossimi mesi.

Intanto, nei giorni scorsi sono stati visti insieme anche Francesca e il single Alberto. Quindi, non è da escludere che in questo caso possa nascere a strettissimo giro una relazione sentimentale, dopo che lei ha lasciato Manuel.