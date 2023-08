Settimane dopo la fine di Temptation Island si parla ancora di alcuni dei protagonisti. Perla ad esempio, l’ex fidanzata di Mirko che dal canto suo ha voltato pagina con la single Greta dopo il programma. Lei aveva invece lasciato il villaggio con il single Igor e proprio nei giorni scorsi si pensava fosse già finita. Nell’ultima puntata i due avevano raccontato di aver avviato una relazione e che le cose stavano andando bene ma l’assenza della salernitana al compleanno del tentatore aveva innescato sospetti.

Proprio in quei giorni Perla era tornata a Salerno e aveva confessato ai suoi fan di stare attraversando un periodo complicato. Da qui tutti a pensare alla rottura, ma poi sono arrivate altre foto a smentire queste voci. Intanto lo scatto in spiaggia con una mano maschile e un braccialetto proprio come quello di Igor. Poi, ed ecco la novità del weekend appena trascorso, la vacanza insieme a Riccione. Non da soli, c’erano anche Francesca (l’ex di Manuel) e il single Alberto.

Temptation Island, la fidanzata e il single in vacanza insieme

Perla e Francesca sono forse le protagoniste più seguite dopo la fine di Temptation Island 2023. In Sardegna si sono messe in gioco e sono entrate nel cuore dei telespettatori, che ora vogliono sapere di più della loro vita dopo le rotture dai rispettivi fidanzati. A Riccione con loro c’erano Igor e Alberto, conosciuti al villaggio di Filippo Bisciglia.

E se la presenza di Igor ha tranquillizzato i fan di Perla che si erano già convinti che fosse tornata single, a stupire maggiormente è stata quella di Alberto e Francesca. Anche grazie a lui Francesca ha capito che la sua storia d’amore con Manuel non poteva proseguire: il tentatore l’ha fatta sentire speciale e apprezzata come non le succedeva da tempo.

E ora rieccoli insieme a Riccione, con Perla, Igor e altri personaggi di Temptation Island come il single Fouad (quello che aveva conquistato Gabriela). Non da soli, dunque, ma tanto è bastato a scatenare il gossip di una loro frequentazione. E far pensare i fan di come siano rinate dopo aver chiuso relazioni che, evidentemente, non le appagavano.