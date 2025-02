Non è stato mandato in onda per volere di Maria De Filippi e di Canale 5 ma l’epilogo del percorso di Chiara Pompei a Uomini e Donne è disponibile in esclusiva sul sito Witty tv. Il trono più breve della storia, visto che i telespettatori hanno conosciuto la giovane studentessa romana per una manciata di puntate prima della segnalazione choc del suo ex Riccardo che ha portato all’uscita di scena obbligata.

Per chi si fosse perso l’ultimo capitolo, dopo la segnalazione inviata alla redazione di UeD di Riccardo Sparacciari, il ragazzo che Chiara frequentava poco prima di diventare tronista, Maria De Filippi lo ha convocato in studio per avere un confronto diretto con l’ormai ex protagonista del dating show di Canale 5.

Leggi anche: “Maria, mi sono innamorata”. Uomini e Donne, la storica dama esce con il cavaliere: dopo 10 anni ha trovato l’amore





UeD, colpo di scena: la notizia su Chiara e Riccardo

“La nostra era una relazione sporadica, ci vedevamo ogni tanto nei weekend. Non sapevo di questo casting. Speravo di ricevere qualcosa da lui che non ho mai ricevuto, così decisi di accettare di partecipare al programma”, le parole di Chiara. Riccardo ha raccontato di essersi “trovato davanti a un bivio”.

“La frequentazione è iniziata ad agosto, era una cosa sporadica. Venivi a casa mia a dormire, siamo partiti insieme. Come fai a mentire? Lo sai che ero innamorato. Mi sono sentito preso in giro. Non è vendetta, è rabbia. Sai mentire, sei una vittima. Sono stato male”. Chiara dapprima ha detto di voler chiudere con lui, ma poi ha deciso di tornare sui suoi passi e uscire dal programma insieme a Riccardo per chiarirsi, proprio come le aveva consigliato la conduttrice di UeD, che ci ha anche tenuto a rassicurarla anche se è ovvio che agli occhi del pubblico la figuraccia l’ha fatta eccome.

Dopo la decisione di uscire insieme da Uomini e Donne nonostante due versioni diverse, il colpo di scena: i due hanno ripreso a frequentarsi e a quanto pare, come riportato da Lorenzo Pugnaloni, le cose tra i due starebbero proseguendo senza intoppi. Sono anche stati visti insieme a Roma: “Comunque Chiara e Riccardo si stanno frequentando e stanno insieme. Sono stati avvistati a Roma”.