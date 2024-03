Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi sono la nuova coppia del Grande Fratello. Fin da subito tra loro c’è stato un feeling speciale, ma in quel momento Greta, appena mollata da Mirjko Brunetti, aveva un certo interesse verso Vittorio Menozzi e Sergio non voleva far parte di nessun triangolo. Tuttavia, con il passare del tempo, tra i due è scoccata la scintilla e anche un bacio. A svelare il gossip è stata la Greta Rossetti stava versando la sua tisana nella tazza e ha detto all’amica Rosy Chin.

“Mi sto facendo i fatti miei, anzi, fin troppi ieri sera… Ma tu non sai niente” con un sorrisetto complice. Quindi, la cuoca ha risposto: “Ah sì, signorina? Ti sei fatta i fatti tuoi? Dai racconta” e Greta: “Chiedi a Sergio”. “Ti ha dato un bacino? Sono le coccole che ti meriti… Non c’è niente di male nell’essere amati e nell’amare. ‘Amore’ non nel senso di dirsi ‘ti amo’ ma amore nel senso di un sentimento bello. Niente è sbagliato se ti rende felice e l’amore non fa mai male, fa solo bene. Poi, se finirà, finirà e se ne prenderà atto ma di questo si parlerà molto più avanti e, poi, sei una persona matura… sti cavoli, viviti il momento e il bello che c’è da prendere adesso. Pensa solo a te”.

>> “Sai che Paolo Bonolis…”. Anita, la confidenza sul conduttore al Grande Fratello





Grande Fratello, pubblico contro Greta e Sergio

Dopo il bacio il pubblico del Grande Fratello si è riversato sui social per commentare il nuovo avvicinamento. Secondo molti i due si sarebbero baciati solo per dinamica e quindi per restare il più possibile all’interno della casa. “Si però Sergio farti comandare da una come Greta è veramente penoso e che cazzo”, “Greta si fa piacere Sergio per dinamica. Che tristezza. Lui proprio non si rende conto della palla al piede”, si legge tra i commenti.

“Mamma mia Greta che ammorba palleeee! Riduce Sergio ad uno zombie!!! E poi ha rotto il cazzo co stò codino …… se non ti piace…. lascia stare sta la fake stories! Che sei tu che stai rovinando lui, cercando di farti cagare in puntata! #GrandeFratello”, scrive ancora un utente, convinto che Greta abbia baciato Sergio solo per avere delle clip durante la prossima puntata del Grande Fratello.

AH

ORMAI PROPRIO STI CAZZI DI TUTTI QUANTI#sergetti pic.twitter.com/mkA8g7Ks70 — Claire_ 🍩 (@Claire_873) March 13, 2024

Pubblico nero anche con il Grande Fratello, che avrebbe dedicato troppo tempo ai due concorrenti: “Vi prego GF vi supplico vogliamo vedere un po’ di live basta Greta e Sergio vi chiedo venia bastaaaaaaaa sempre regia su di loro basta basta siamo costretti a cambiare canale”, “Non capisco come si possa voler bene a Sergio e shipparlo con Greta, giuro”.