“Abbassa i toni, parli con una signora”. Grande Fratello, Signorini asfalta il concorrente. È successo durante l’ultima puntata del reality show. In scena diverse problematiche e in molte di esse la protagonista è stata senza dubbio Simona Tagli. La hair Artist ha voluto mettere qualche puntino sulle i riguardo le accuse mosse da Alessio Falsone. La tensione è però arrivata presto alle stelle e i toni sono diventati accesi.

Ad un tratto anche Alfonso Signorini è dovuto intervenire per richiamare Alessio riguardo al suo comportamento durante la discussione. Ma andiamo con ordine. Simona si è sentita oggetto di scherno da parte di alcuni coinquilini, soprattutto da Alessio Falsone. Tutto è iniziato da una battuta fatta durante la settimana sul lavoro della Tagli, che si definisce “hair-artist” e non semplicemente parrucchiera. Da qui sono nati degli screzi tra i due inquilini.





Grande Fratello, Signorini asfalta il concorrente

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha affrontato l’argomento e durante il confronto, Simona Tagli ha espresso il suo dolore per essersi sentita offesa nella sua veste di madre. La donna ha quindi ribadito ad Alessio che non aveva il diritto di giudicarla in tale ruolo. Falsone ha risposto e i toni sono saliti al punto che Signorini è dovuto intervenire.

Il conduttore ha ripreso Alessio Falsone per il suo atteggiamento, prendendo le difese di Simona Tagli: “Scusa Alessio, puoi parlare abbassando un po’ i toni? Davanti a te c’è una signora e quindi bisogna portare rispetto. Vedi di avere dei toni, usa dei toni rispettosi”. Simona Tagli poco prima aveva anche fatto una sorta di dichiarazione d’amore a Beatrice Luzzi dicendo: “Io sono entrata nella Casa addirittura con un parere contrario a Beatrice, ero a favore di Perla”.

E ancora: “Mi sembrava che i ragazzi andassero sostenuti e accompagnati. Avevo un parere completamente diverso. Ma devo dirti la verità in questa Casa, io parlo di amore universale, dovevo trovare chissà quale uomo, mi sono innamorata di Beatrice! Non faccio coming out però la amo! La amo! Se fosse un uomo mi fidanzerei con lei! Parlo di amore universale”.

