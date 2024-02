Polemica nella casa più spiata d’Italia che vede come protagonista Marco Maddaloni. Durante la diretta del Grande Fratello del 21 febbraio uno tra Beatrice, Sergio, Stefano, Marco e Federico ha dovuto abbandonare definitivamente il gioco e ad avere la peggio è stato Stefano Miele, entrato in casa insieme a Sergio D’Ottavi e ormai grande amico di Beatrice Luzzi, anche questa volta nominata preferita dal pubblico a casa.

Dopo l’uscita di Stefano Miele, Beatrice Luzzi ha avuto un crollo ed è scoppiata in lacrime. Lo stylist è stato infatti uno dei concorrenti che più ha sostenuto l’attrice nel suo percorso al Grande Fratello, caratterizzato da molte liti e polemiche con il resto degli inquilini. Tra le ultime liti, quella avvenuta con Marco Maddaloni durante la gita fuori porta regalata dal Grande Fratello agli inquilini della casa. Una scena che ha fatto infuriare il pubblico a casa e ha fatto intervenire anche Alfonso Signorini.

Grande Fratello, Marco Maddaloni non chiede scusa a Beatrice Luzzi

“Voglio fare con voi delle considerazioni, molto spesso la stessa Beatrice che si sente isolata dal resto della casa, si sentono parole importanti come branco. Ci sono degli episodi molto gravi di cronaca di branco che accerchia il singolo, quando Beatrice Parla di branco non sbaglia perché un gruppo di persone coalizzate in un comune sentire contro il singolo, però c’è branco e branco”

Durante la puntata del Grande Fratello in onda il 21 febbraio Alfonso Signorini è nuovamente intervenuto sul caso e ha chiesto a Marco Maddaloni di chiedere scusa a Beatrice Luzzi, che ha affermato: “Io sto ancora aspettando da Marco delle scuse o almeno un tentativo di chiarimento visto che sono stata attaccata ferocemente in un momento di festa. Secondo me – ha proseguito Beatrice – l’attacco di Marco è dovuto a una volontà di distruggermi psicologicamente, visto che in altro modo non ci sono riusciti, io sono rimasta profondamente colpita”.

“Io non mi scuso di niente. Non ho detto parolacce, ma quello che penso, per me il discorso di Vittorio che è stato deviato da Bea, ho sempre mantenuto il mio tono. Sicuramente mi dispiace, ma prima di tutto a Bea le avevo detto di prenderci un caffè e lei invece mi ha mandato pian piano a quel paese, ed è per questo che ci siano ritrovati su quelle scale”.

A questo punto Alfonso Signorini ha insistito per fargli chiedere scusa, anche con l’aiuto di Fiordaliso. Lo sportivo ha tenuto il suo punto e ha detto di non voler chiedere scusa all’attrice. “Ai telespettatori dobbiamo far capire che se una persona educata come me fa una cosa così c’è un motivo dietro. Se chiedo scusa Bea pensa di avere ragione e non è così”, ha detto ancora.

I social furiosi con Maddaloni e Signorini perché non ha preteso le scuse del concorrente, cosa avvenuta in altre edizioni del Grande Fratello: “Maddaloni che pensa di non dovere delle scuse a bea dopo quell’episodio orribile ma FOLLIA”, “Imbarazzata per gli autori del #grandefratello , per Alfonso, Cesara, i ragazzi in casa e il pubblico che ha salvato Maddaloni. Quando si va oltre il gioco si dovrebbe fare un passo indietro e ammettere che si è comportato malissimo con Bea e delle scuse le erano dovute”, “Caro @alfosignorini DOVEVI PRETENDERE LE SCUSE A BEA da parte di maddaloni e perla per essersi comportati da capibranco ma anche dagli altri che ridevano e applaudivano e invece questi sono i risultati vedi NEANCHE L’EDUCAZIONE di rispondere al saluto #iostoconbea #grandefratello”.