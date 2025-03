Anche se manca poco ormai alla finale o forse soprattutto per questo il Grande Fratello non finisce di stupire. E di tirare fuori confidenze e notizie choc. Tra gli argomenti più scottanti della settimana c’è sicuramente la relazione di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Relazione che, almeno ad oggi, è finita dopo l’ennesimo brutto litigio. Se ne è parlato anche durante la diretta di giovedì, col modello che ha accusato pubblicamente la sua fidanzata di avergli detto più volte sotto le lenzuola che era gelosa di Chiara.

Shaila però ha dato un’altra versione dei fatti: “Io ho detto che mi davano fastidio certe sue attenzioni per gli amici, ma non per uno in particolare. Sono cose che gli ho detto sotto le coperte e lui le tira fuori così”. È finita qui? Nemmeno per idea perché dietro a questa lite potrebbe esserci anche un segreto molto intimo che non ha a che fare con la presunta gelosia dell’ex velina.

GF, il segreto di Lorenzo svelato a Jessica

È successo tutto nella serata di venerdì, quando Stefania Orlando durante una chiacchierata con MariaVittoria e Jessica ha detto: “Ma a parte che ora dicono che non stanno più insieme, ma poi sono sempre lì a parlare. Poi c’è questo segreto, ma poi alla fine qual è?”. MaVi ha parlato di nuovo della gelosia di Shaila verso Chiara ma a quel punto ha preso la parola Jessica e smentito questa versione.

“No! Non è questo, è un’altra cosa ancora. A me l’ha detto lui qui in piscina che c’è dell’altro. Però è lui che l’ha messo in piazza. Quando è venuto a parlarmi mi ha detto ‘cosa ti stava dicendo prima Shaila?’”. La finalista ha quindi rivelato alle amiche che Lorenzo con lei ha accennato ad una cosa molto intima che nessuno sa: “Ragazze non è quella roba di Chiara. Lorenzo mi ha spiegato tutta la storia della gelosia nei dettagli e poi ha aggiunto ‘c’è stata anche un’altra cosa che è successa tra di noi, ma è una cosa molto intima e non posso dirla’”.

Ragazze riportate subito cos ha detto Jessica



Di che segreto ha parlato? 🫣



#shailenzo — 𝓱𝓲𝓵𝓵𝔂🍒 (@Romanticvibees_) March 1, 2025

“Io subito l’ho fermato e gli ho detto ‘non la dire’. E lui ha continuato dicendo ‘infatti ora non lo dico, ma se lei continua a farmi passare per bugiardo io devo dire tutto’ – ha proseguito Jessica – Che poi mi ha detto questo discorso davanti a questa telecamera. Poi è chiaro che Signorini ti chiederà di dirlo. Se non vuoi farlo uscire non lo dici. Dopo al beauty una persona ha sentito e ha detto a Lorenzo ‘che è sta cosa intima? Dilla, dai dillo’. Lui non l’ha detta perché sarebbe successo il putiferio”. La curiosità quindi ora è alle stelle, anche di MaVi che ora si augura che presto questo famoso segreto esca: “Voglio sapere anche io questa cosa intima”.