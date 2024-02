“Il 9, il giorno del miracolo di nostro figlio”. Affari Tuoi, Francesco: il racconto è da pelle d’oca, anche Amadeus si commuove. È successo tutto durante la puntata di mercoledì 31 gennaio 2024. A giocare è il concorrente della Sicilia, Francesco appunto, insieme a sua moglie Loredana. I due non sono partiti molto bene, visto al primo pacco hanno subito fatto fuori quello da 300mila euro. Poi le sorti della serata hanno preso un’altra piega e durante il momento clou della serata, Francesco e Loredana hanno raccontato un fatto a dir poco terribile.

“Anni fa il nostro primogenito ha avuto un grave incidente e ha rischiato di perdere la vita”, ha raccontato Francesco. L’uomo però si è commosso e ha anche fato sapere ad Amadeus che dopo quel terribile incidente ha ritrovato suo figlio. Il motivo è semplice quanto terribile: non lo aveva visto crescere, essendo stato sempre molto assente per motivi di lavoro. Francesco, che di mestiere fa l’insegnante di violino, ha detto: “Ho vissuto fuori per anni, mio figlio chiamava papà mio fratello anziché me, perchè non mi vedeva mai”.





A quel punto anche Loredana si è lasciata andare ad un pianto di fronte alle telecamere: “Quando nostro figlio ha avuto l’incidente, sono rimasto accanto a lui per 6 mesi. Lo lavavo e gli ho insegnato a scrivere perchè non ricordava più come si faceva, avendo perso la memoria. Oggi, grazie a Dio, sta bene”.

Poi Francesco ha ripreso la parola e detto: “Dobbiamo sorridere perchè nostro figlio fortunatamente è con noi. Abbiamo ricevuto un miracolo e grazie a questo mio marito ha recuperato il rapporto con nostro figlio”. Amadeus, visibilmente toccato dalla vicenda dice a Francesco: “Evidentemente hai capito che il tempo che perdiamo con i nostri figli non si recupererà mai più…”.

il cambio all’ultimo se lo sentivano proprio quel 9

— giulia (@chairiflettuto) January 31, 2024

Il concorrente della Sicilia risponde: “No, il tempo perso, infatti, non lo si recupera più”. I due restano con due pacchi: quello 500€ e quello da 20.000€. Il dottore propone il cambio e Loredana, prima ancora che Francesco rispondesse, ha detto subito: “Cambiamo e prendiamo il 9, è il giorno in cui il Signore ci ha ridato nostro figlio”. Alla fine i due vinceranno 20.000€ proprio grazie al pacco numero 9. Un altro miracolo, per molti.

