Scontro feroce tra Wilma Goich e Carolina Marconi al GF Vip 7. Non c’è pace all’interno della casa del GF Vip, e guai se fosse il contrario. Eppure a volte i concorrenti esagerano e non poco nell’etichettare i colleghi vip. Dopo la puntata del 10 ottobre, non pochi sono stati i “regolamenti di conti” tra i vipponi. E se Gegia ha dato della “zo…” ad Antonella Fiordelisi, anche Wilma Goich non si è di certo risparmiata su Carolina Marconi. Ma cosa è successo precisamente?

In questi ultimi giorni, la Goich aveva promesso che sarebbe stata meno frenata nella casa del GF Vip: “Io fuori di qui sono una rompi balle fidatevi. Dico sempre quello che penso e non faccio sconti. Qui mi sono trattenuta ma da domani le cose cambieranno“. Ecco, ipse dixit. Neanche il tempo di farci abituare qualcuno che Wilma è partita subito in quarta. Tutta ‘colpa’ di Carolina Marconi, colpevole di averla criticata in un confessionale. A quel punto le due donne se ne sono dette di santa ragione e la sudamericana ha dichiarato: “Da oggi non ti chiamerò più nonnì va bene?”.

Scontro feroce tra Wilma Goich e Carolina Marconi al GF Vip 7

E ancora: “Non te lo meriti“. Apriti cielo. Wilma Goich non resiste più e inizia ad inveire contro la Marconi. Si teme che la donna non abbia capito il senso di quanto detto dalla coinquilina e ha perso le staffe in diretta. “Cosa ca**o ne sa lei? – urla la GOich – Non sono degna di essere nonna? Sicuro non la sua! Ha detto che non sono degna di essere una nonna, ma è pazza”.

Ancora Wilma: “Ma come si permette quella. No che non ho esagerato e le ho sentite bene le sue parole. Io ho detto se c’era mio nipote le spaccava la faccia. Se non l’ha detta quella frase io le chiederò scusa. Dirò ‘ok ho capito male scusami tanto’. Però io ho sentito quella frase e non sono matta. Poi ha pure detto ‘cuore marcio’. Ha chiesto scusa però l’ha detto e poi c’è l’altra frase. Senti va bene così”.

Wilma Goich che strumentalizza la frase di Carolina

“NONNÌ non ti meriti di essere chiamata cosi”

Facendola passare come “MA COME TI PERMETTI! IO NON MERITO DI ESSERE UNA NONNA!?” Ma vai a cagaree🔥🔥 e tu che le hai detto che ha problemi di testa! #gfvip #gfvip7 #gfivip pic.twitter.com/ZzIVzK0sIx — ✨SoleilStateOfMind✨ (@sunstateofmind_) October 11, 2022

E conclude la Goich: “Mi hanno pure nominata, uscirò e va benissimo. Se mi dicono ‘guarda non è vero ha ragione lei’ Io chiederò scusa. Io però ti posso assicurare che ha detto quella frase. E come l’ho sentita ho detto ‘se c’era mio nipote le spaccava quella faccia’”. Il problema però è a monte: Carolina infatti non ha mai detto che Wilma Goich non è degna di essere nonna, ma che non si merita il nomignolo con cui la chiamava. Niente, sono partiti.

