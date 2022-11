Ci siamo, dopo le ultime eliminazioni (forzate o meno) è il momento di rimpolpare il cast. Insomma, Alfonso Signorini ha annunciato che entreranno 6 nuovi personaggi al GF Vip 7. Proprio così, il conduttore lo ha annunciato durante la diretta di lunedì 31 ottobre. Ora quindi è ufficiale e dopo settimane di rumors c’è una conferma. C’è da dire che dopo l’eliminazione “forzata” di Elenoire Ferruzzi e l’addio di Ciacci e della Lamborghini, il Grande Fratello Vip non può fare altro che correre ai ripari.

Questi nuovi sei gipponi entreranno giovedì 3 novembre. Naturalmente massimo riserbo sui nomi, ma è inutile dire che in rete già circolano i primi rumors. Tanto per cominciare c’è il sito di Davide Maggio che dà per certi almeno due vipponi: Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne e anche ex Grande Fratello Vip ed Edoardo Tavassi, dopo il grande successo dell’Isola dei Famosi in tandem con la sorella Guendalina. Smentito, almeno per ora, l’ingresso di Eliana Michelazzo.

Tra gli altri nomi al momento in circolazione: Sarah Altobello, Micol Incorvaia, sorella di Clizia Incorvaia, Akash Kumar, Oriana Marzoli e Raffaello Mazzoni. In questi ultime ore poi, nervi tesi dentro la casa del GF Vip7, durante la puntata di ieri faccia a faccia tra Pamela Prati e Nikita Pelizon. Lo sfogo dopo che il televoto ha eletto Nikita come preferita. Una decisione che non mette tutti d’accordo.

Furiosi alcuni commenti sui social. “Nikita antipatica fino al midollo, molto falsa, mi dispiace che è riuscita a ingannare parecchi telespettatori. Sempre in posa, con quella enorme bocca perennemente aperta, parla anche a bocca aperta, credendo di essere irresistibile. Sembra una caricatura”.

E ancora scrive un’altra utente. “A me continua a non convincere. A maggior ragione, dopo le esternazioni della sorella, trovo incongruenze in quello che ha raccontato e penso fermamente che stia recitando il ruolo dell’ingenua”.

