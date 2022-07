Risparmiare carica batteria cellulare: come fare, ecco i trucchi. Estate, vacanze, foto, video che immortalano le ferie e tanto tempo per stare fuori casa, ma anche i giochi, le app, le mappe e soprattutto i social. Tutte cose che riducono drasticamente la batteria dei nostri dispositivi elettronici sono. Insomma, il rischio di ritrovarsi con il cellulare scarico in pochissimo tempo è davvero alto.

Vediamo allora quali trucchi possiamo usare per allungare la vita della batteria del nostro telefono cellulare. Risparmiare la carica della batteria del cellulare è fondamentale quando si parte in vacanza e si resta per tante ore fuori da casa, dove spesso non è possibile avere una presa per collegare l’alimentatore.





Risparmiare carica batteria cellulare: come fare, ecco i trucchi

Il rischio si trovarsi con lo smarphone scarico è dietro l’angolo e ma ci sono dei trucchi che possono permetterti di risparmiare qualche tacca della batteria e avere la possibilità di usare il dispositivo elettronico per telefonate, foto, video, e trascorrere il tempo sui social. Risparmiare carica batteria cellulare: come fare, ecco i trucchi. Una delle principali fonti di consumo energetico del vostro smartphone è lo schermo. Quindi aggiustate l’intensità al minimo e alzate (ma non troppo), quando lo usate.

Ovviamente c’è anche il trucco di tenere il telefono spento e accenderlo solo quando avete intenzione di usarlo. Disattivare la vibrazione, così da allungare notevolmente la vita della batteria del nostro smartphone. Abilitate le notifiche sul blocco schermo, impostate la modalità aereo e disattivare la connessione dati: anche queste sono ottime pensate per far scaricare meno la vostra batteria.

Risparmiare carica batteria cellulare – Gli aggiornamenti automatici sono comodi ma quando partono consumano giga e quindi anche la batteria. Se siete in vacanza importate gli aggiornamenti manuali e scaricateli quando siete collegati a una fonte di corrente. Eliminate i widget perché anche se sono comodi hanno un grosso impatto sulla durata totale della batteria dello smartphone. Infine potete attivare la modalità risparmio energetico che disattiva temporaneamente alcune funzionalità (ricezione delle mail, Assistente di Google, Siri, download automatici, ecc.). Per ultimo acquistare un power bank che ti permetterà di caricare il telefono anche lontano da fonti di corrente.

IPhone, sapevi che puoi caricare la batteria anche da un altro Iphone? Si fa così