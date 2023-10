Una storia terribile ha scioccato tutti, sia coloro che la conoscevano sia gente comune che ha letto tra le lacrime tutte le notizie su questa piccola. Una bambina di soli 5 anni è stata violentata e uccisa. La sua è una vicenda angosciante e davvero molto triste, infatti appena due settimane prima di morire era stata cacciata di casa dalla sua mamma. Quindi, era stata costretta ad andarsene dalla sua abitazione e viveva in una zona pericolosa.

E purtroppo è rimasta vittima di un atto criminale, che le ha tolto la vita. La bambina di 5 anni prima violentata e poi stuprata era stata mandata via dalla madre, la quale conosceva l’assassino della figlia. Anche il marito della donna era stato invitato ad abbandonare la dimora. La piccola assassinata era praticamente da sola in un bosco, quando è stata avvicinata dal suo omicida. La scoperta delle autorità è stata agghiacciante.

Bambina di 5 anni violentata e uccisa: è choc

Il nome della vittima è Zoey Felix e ora sono tutti distrutti dal dolore. La bambina di 5 anni è stata quindi violentata sessualmente e poi uccisa in maniera brutale. Il suo corpo è stato rinvenuto in una stazione di servizio. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, lei respirava ancora ma poi è spirata dopo il trasporto in ospedale. I vicini di casa della bimba hanno fatto sapere che il suo killer era un giovane che aveva vissuto nella casa della famiglia di Zoey.

L’omicidio è avvenuto negli Stati Uniti, a Topeka, nello stato del Kansas. L’assassino è un ragazzo di 25 anni senzatetto, Michel Cherry. Come riferito dalle persone che abitavano vicino l’abitazione di Zoey, lei purtroppo non veniva mandata a scuola e in più circostanze era stata trovata da sola in strada. Avevano provato ad aiutarla con cibo e abiti, anche perché le condizioni igienico-sanitarie della famiglia erano orribili, dato che c’era presenza di feci e non avevano neanche l’acqua per lavarsi. I vicini hanno infatti detto: “Tutti volevano bene a Zoey, tranne i suoi genitori“.

Dalle testimonianze è anche emerso che lei chiedeva spesso aiuto e voleva stare dai vicini. Terribile anche ciò che aveva fatto in passato la madre di Zoey: aveva provocato lesioni personali ad un bimbo, venuto alla luce nel 2018, con un’arma potenzialmente fatale. Ora la morte della piccola ha lasciato un dolore enorme alla cittadina di Topeka.