Tragedia in casa, la bambina di appena 4 mesi smette di respirare. Erano quasi le 21 quando al Suem sopraggiunge una telefonata disperata del genitore. La serata era andata come di consueto, poi la scoperta drammatica all’improvviso: la notizia viene diffusa su Il Gazzettino. Purtroppo il dramma ha colpito una coppia di genitori residenti a Guarda. Non appena resosi conto che la situazione versava in una grave condizione per la neonata, i genitori non hanno potuto fare altro che lanciare l’allarme.

Neonata di 4 mesi smette di respirare. L’allarme al Suem è giunto poco dopo cena, verso le 21, quando la coppia aveva già messo a dormire la figlioletta in culla dopo averle dato da mangiare. La situazione in casa era apparentemente tranquilla, poi la drammatica scoperta è arrivata senza alcun preavviso. I genitori sotto choc a quel punto hanno allarmato i soccorsi.

Leggi anche: Morta a 5 mesi davanti ai genitori: perde i sensi, poi la corsa in ospedale: “Probabile Sids”





Neonata di 4 mesi smette di respirare. Genitori sotto choc e la corsa verso in elicottero verso l’ospedale

La neonata dunque sembrava stare bene, raccontano i genitori, ma forse dopo un rigurgito, la bimba di 4 mesi non è più riuscita a riprendere la respirazione. A quel punto la coppia di genitori si è resa conto che la bambina stava diventando gradualmente cianotica, scatta la chiamata ai sanitari del Suem 118. Sul posto sono giunti anche i carabinieri.

Da quel momento hanno preso il via le operazioni di pronto intervento. Illuminata adeguatamente l’area di atterraggio, i sanitari hanno trasferito la bambino sull’elicottero, praticando prontamente il massaggio cardiaca. La corsa in elicottero verso l’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, poi purtroppo la drammatica notizia: la neonata ha smesso di vivere.

Una vicenda simile ha scosso solo pochi giorni fa la piccola comunità di Premana, situata in provincia di Lecco. La neonata di cinque mesi sembrava stesse bene, ma è morta improvvisamente nella culla gettando nello sconforto la mamma e il papà, che l’hanno persa per sempre. I medici hanno tentato di rianimare la bimba, ma gli sforzi si sono rivelati privi di risultati. Probabilmente sul corpicino sarà effettuata l’autopsia, anche se starebbe già emergendo la possibile causa del decesso.