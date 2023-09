Una terribile notizia ha scosso la Lombardia. Una neonata di soli cinque mesi è morta all’improvviso, mentre si trovava nella culla. Drammatica la scena vissuta dalla madre e dal padre della piccolina, che è stata ritrovata priva di conoscenza. Hanno provato a risvegliarla, ma non ci sono state risposte, quindi hanno contattato urgentemente i soccorritori, che si sono precipitati all’interno della casa della sfortunata famiglia.

Ma i sanitari del 118, che hanno anche allertato l’elisoccorso, non hanno purtroppo potuto fare niente per salvarle la vita. La neonata di cinque mesi è morta dopo un malore nella culla, davanti allo sguardo attonito dei genitori, ora inevitabilmente distrutti dal dolore per questa perdita gravissima. Il trasferimento in ospedale è stato purtroppo vano e alla fine è stata annunciata la tragica morte alla madre e al padre della piccola.

Neonata di cinque mesi muore nella culla: genitori distrutti dal dolore

Ad essere scioccata è la comunità di Premana, un piccolo paese di poco più di 2mila abitanti situato in provincia di Lecco. La neonata di cinque mesi sembrava stesse bene, ma è morta improvvisamente nella culla gettando nello sconforto la mamma e il papà, che l’hanno persa per sempre. I medici hanno tentato di rianimare la bimba, ma gli sforzi si sono rivelati privi di risultati. Probabilmente sul corpicino sarà effettuata l’autopsia, anche se starebbe già emergendo la possibile causa del decesso.

Alcuni siti lombardi, ripresi da Leggo, hanno rivelato che a provocare la morte della neonata potrebbe essere stata la Sids (Sudden Infant Death Syndrome), tradotta in italiano come sindrome della morte improvvisa del lattante. Gergalmente tutti la chiamano la cosiddetta morte nella culla, ma ovviamente saranno gli esami fatti sul cadavere della piccola a chiarire definitivamente cosa possa aver causato questa immane tragedia.

Come scrive il ministero della Salute sul sito ufficiale, la Sids sarebbe la morte del neonato, la cui età è generalmente compresa tra 1 mese e 1 anno, che non ha spiegazioni. Non si conoscono le cause che provocano queste dipartite improvvise.