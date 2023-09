Tragedia in famiglia, il drammatico incidente in un terreno agricolo. La dolorosa vicenda è accaduta nel Torinese e più precisamente a Vische. Pochi secondi e per il bambino di appena 4 anni non c’è più stato nulla da fare. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il bambino si trovava nel terreno agricolo di proprietà del padre quando lungo la provinciale 81 ha provato a entrare in autonomia nell’abitacolo dell’Ape Piaggio. Rimasto incastrato con la testa, i soccorsi sono stati del tutto inutili.

Bambino di 4 anni muore nel terreno agricolo del papà. Non appena gettato l’allarme, sul posto sono prontamente sopraggiunti i soccorsi, ma per il bimbo ogni speranza è stata vana. Gli inquirenti continuano nelle indagini per comprendere l’esatta dinamica dell’incidente, ma stando a quanto ricostruito fino ad oggi, sembra che la testa del piccolo sia rimasta incastrata nel finestrino di un’Ape Piaggio.

Leggi anche: Samuel, chi è la piccola vittima della terribile esplosione del camper





Bambino di 4 anni muore nel terreno agricolo del papà. La dinamica del drammatico incidente

Il bambino, intendo probabilmente nei giochi, ha infatti provato a entrare sul veicolo cercando di infilarsi dal finestrino non chiuso del tutto, rimanendo dunque incastrato. Purtroppo le condizioni di salute del piccolo sono apparse da subito molto gravi. La vittima di appena 4 anni ha riportato una lesione alla base del collo. Immediata la corsa verso la struttura ospedaliera più vicina, poi purtroppo il decesso.

Il bimbo ha chiuso per sempre i suoi occhi durante il trasporto in ospedale ovvero verso il Regina Margherita. Secondo i carabinieri della compagnia di Chivasso si è trattato di una fatalità. La squadra dei carabinieri della compagnia di Ivrea intervenuti sul posto ha provveduto a sequestrare il mezzo e procedere con gli opportuni rilievi. Una vera e propria tragedia per la famiglia della vittima che avrebbe compiuto cinque anni il prossimo novembre.

Oltre al drammatico incidente di Vische, si segnala anche un’altra dolorosa perdita. La tragedia delle ultime ore è avvenuta a Montemurlo. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, un bambino di appena 1 anno era intento a giocare nella stanza di in un’abitazione di via Rubicone, quando sulla sua testa sono caduti alcuni pannelli in cartongesso posti sulla parete. Purtroppo per il bimbo non c’è stato nulla da fare. Sul corpo del piccolo sarà effettuata l’autopsia.