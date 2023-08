Brutta vicenda per una ragazza, che sul noto social network TikTok ha svelato l’inconveniente che le ha provocato un enorme danno. Ha deciso di andare dall’estetista per un trattamento, ma la sua vacanza è stata improvvisamente rovinata a causa di un imprevisto tutt’altro che piacevole. Lei è Gem Bethan e ha postato un video, nel quale ha fatto vedere a tutti cosa le è successo. Tutto è accaduto, prima del suo viaggio verso la splendida Ibiza.

La ragazza, su consiglio sicuramente di un’estetista, ha fatto un trattamento particolare che non aveva provato prima. Ma la sua vacanza è stata da incubo perché è capitato un episodio che Gem Bethan non avrebbe mai potuto immaginare. Un vero choc per lei, che ha sfiorato davvero il pianto, dato che è stata costretta a rinunciare anche ad uno spettacolo del suo artista preferito, atteso davvero per tanto tempo.

Ragazza va dall’estetista per un trattamento: vacanza rovinata

Gem, una ragazza molto seguita su TikTok, non pensava che questa sua decisione di andare dall’estetista potesse essere una cosa da horror. Il trattamento in questione che purtroppo non ha reso bella la sua vacanza, anzi l’ha proprio rovinata, ha riguardato le extension alle ciglia. E c’è stata un’infezione, come raccontato da lei stessa: “Sto per piangere sul serio, ho pagato tutti questi soldi per Ibiza e non posso uscire di casa“.

Poi ha aggiunto: “Mi son persa Calvin Harris e ho speso 200 euro per essere visitata in ospedale e per assumere farmaci”. La situazione è stata dunque abbastanza seria, dato che è stata costretta a ricorrere alle cure dei medici per impedire che l’infezione provocata dalle extension alle ciglia potesse degenerare. A quanto pare è stata la colla a darle problemi di salute, con gli occhi che si sono gonfiati repentinamente.

E alcune italiane hanno voluto lasciare una loro opinione su questo trattamento estetico: “Mascara tutta la vita, per carità una volta ho fatto le extension e non le farò mai più”, “Successo anche a me, le crisi isteriche”, “Le amavo, ma sono diventata allergica”.