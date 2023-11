I corpi di quattro adolescenti scomparsi sono stati trovati all’interno della loro auto dalle squadre di soccorso che li cercavano da giorni. Dei quattro ragazzi si erano perse le tracce, da quando si erano messi in viaggio per andare a trascorrere il finesettimana in campeggio. I giovani erano partiti sabato sera e da domenica non davano più notizie. La polizia ha detto che i loro corpi sono stati recuperati da una Ford Fiesta color argento.

Il sovrintendente Owain Llewellyn ha dichiarato: “Gli agenti di polizia sono intervenuti e hanno localizzato un veicolo Ford Fiesta sul tetto, parzialmente sommerso nell’acqua. Tragicamente, all’interno del veicolo, sono stati recuperati i corpi dei ragazzi scomparsi. Le loro famiglie sono state informate”.

Galles del Nord, quattro ragazzi scomparsi trovati morti in auto

Le vittime si chiamavano Jevon Hirst, Harvey Owen, Wilf Henderson e Hugo Morris, avevano fra i 16 e i 18 anni di età e avevano tutti frequentato la stessa scuola a Shrewsbury (in Inghilterra, non lontano dal confine amministrativo con il Galles. I ragazzi erano in viaggio per raggiungere un campeggio nell’area di Snowdonia ma non hanno fatto più ritorno a casa. Da quel momento erano partiti gli appelli e le denunce di scomparsa dei genitori e la polizia aveva iniziato le ricerche nella zona. Probabilmente l’auto è finita nel canalone dopo aver lasciato la A4085 a Garreg, vicino a Tremadog.

“Al momento, sembra che si sia trattato di un tragico incidente e i nostri pensieri vanno alla famiglia e agli amici dei quattro giovani in questo momento molto difficile”, ha detto la polizia parlando con i giornalisti. Sono in corso le indagini sul motivo per cui l’auto è uscita di strada. In precedenza, i genitori avevano rilanciato un appello della polizia per ottenere informazioni sui social media.

Un portavoce della polizia del Galles del Nord ha dichiarato: “Seguendo le informazioni di un cittadino che passava vicino al canalone, gli agenti che cercavano quattro adolescenti scomparsi nell’area di Porthmadog hanno localizzato il veicolo su cui stavano viaggiando. Sul posto si trovano attualmente agenti di polizia e colleghi di altri servizi di emergenza e le famiglie delle persone coinvolte sono state aggiornate. Ulteriori informazioni verranno rilasciate quando disponibili”.