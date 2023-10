“Nove colpi di pistola”. Omicidio choc in strada, la famosa 21enne uccisa circostanze misteriose

Dramma in strada, la famosa 21enne star dei social è rimasta uccisa in circostanze misteriose. Un sogno spezzato il suo che su Instagram si definiva: “Sono sempre stata una sognatrice ed è questo che mi tiene in vita, mai smettere di sognare”. Mamma di una bimba di 2 anni, era nota per le sue idee controverse: in un video, per esempio, si diceva favorevole alla legalizzazione della cannabis. Eppure non può essere questo il motivo di un omicidio così brutale.

>“Lui mi piace molto, bel fisico”. GF, Beatrice Luzzi non riesce più a nasconderlo. Ha perso la testa per il concorrente: “Ho proprio un debole…”

Il sospetto è che la vittima sia stata minacciata, per cause ancora da accertare, da membri di una fazione criminale. L’influencer ha ricevuto nove colpi di pistola: due alla testa, è morta a causa delle ferite riportate ed è morta sul posto, come confermato dei soccorritori. Gli autori del delitto si sono dati alla fuga e, ad oggi, non sono stati identificati dalla Polizia Civile.





Samynha Silva, l’influencer uccisa fuori da un nightclub in Brasile

Il luogo è stato isolato da due presidi della Polizia Militare e della Guardia Municipale. Il corpo è stato rimosso dall’Istituto di medicina legale (IML). La scientifica forense ha effettuato rilievi sulla scena del crimine e sul caso indaga il Dipartimento Omicidi e Protezione Personale (Dhpp), della Polizia Civile. L’omicidio si è verificato all’esterno di un nightclub di Teresina, Brasile.

I fan di Samynha Silva, sotto choc, hanno espresso il loro stupore su Instagram. “Una ragazza bellissima e giovane. Mio Dio..era solo una ragazza, una madre…che Dio dia conforto alla sua famiglia e si prenda cura di suo figlio”. E ancora: “Nessuno merita di morire così!!”. Altri, invece, si sono limitati a scrivere messaggi di condoglianze per la famiglia dell’influencer.

La speranza è che nelle prossime ore si riesca ad arrivare ad una soluzione del caso, con i responsabili di questo gesto affidati alla polizia. Non sono ancora stati fissati i funerali della ragazza. Come non è chiaro se sul suo corpo è stata disposta o meno l’autopsia.