Matrimonio in gran segreto, ma prima la fuga. La notizia corre veloce sul web ed entusiasma: il grande amore non ha sempre bisogno di maestose celebrazioni. Così la coppia di neo-sposini ha desiderato festeggiare il giorno delle nozze, ovvero senza nessun invitato, ma solo con testimoni e fotografo. Non ci credete? Ebbene, tutto realmente accaduto tra le strade di Roma.

Matrimonio in gran segreto, la decisione della coppia di neo-sposini fa il giro del web in un video. Una fuga più che romantica per la coppia di sposini che ha deciso di ricordare così il giorno più bello della loro vita: zero invitati, ma con loro solo i testimoni e il fotografo per immortalare i momenti più belli.

Matrimonio in gran segreto, la decisione della coppia di neo-sposini riceve il ‘boom’ degli apprezzamenti

Così abiti da cerimonia e via, partenza verso Roma. La giornata ha avuto un dolce inizio: colazione al bar in abito di nozze e occhiali da sole, poi liberi e felici per le strade della città italiana fino al momento dello scambio delle promesse recitate davanti a un funzionario e due testimoni.

A condividere il video della coppia di sposini e del matrimonio piuttosto originale il “fotografo di fughe d’amore in Italia”. Una sola didascalia spiega a corredo del video e delle immagini la decisione dei diretti interessati e lo spirito con cui hanno deciso di affrontare il grande momento: “Questi siamo noi che decidiamo di non celebrare un grande matrimonio, così siamo volati a Roma. Siamo solo noi due”.

Tappe significative dunque tra gli storici vicoli romani, e dopo colazione anche uno spritz a Piazza Navona. I due poi si sono spostati in via Mario De’ Fiori dove hanno deciso di soffermarsi per scattare le foto. E una volta conclusa l’originale cerimonia, strada verso casa. La storia romantica è stata molto apprezzata dal popolo social. E chissà se qualcuno deciderà di replicare.