“Ha ucciso due ragazzi”. La vip arrestata per omicidio, in manette anche la madre e tre amici

Insieme ad altre quattro persone è accusate di omicidio dopo un incidente mortale avvenuto sulla strada A46. La star dei social media è accusata di aver ucciso Mohammed Hashim Ijazuddin, 21 anni, e suo cugino Saqib Hussain, 21 anni, dopo un inseguimento ad altissima velocità.

Il 14 febbraio scorso la 22enne e la madre 45enne hanno dovuto testimoniare davanti al Tribunale di Leicester per raccontare la loro versione dei fatti. Secondo la ricostruzione dei quotidiani locali l’auto condotta dalla giovane influencer ha speronato quella su cui viaggiavano i due ragazzi mandandoli fuori strada e uccidendoli sul colpo.

Mahek Bukhari, 22 anni, di George Eardley Close, influencer e star di TikTok con oltre 128mila follower, è apparsa a Leicester Crown Court martedì mattina insieme alla madre di 45 anni, Ansreen Bukhari, e all’amica Natasha Akhtar, 21 anni, di Alum Rock Road, Birmingham. Oltre alle tre donne, anche due uomini del Leicestershire, in Inghilterra, sono stati accusati dell’omicidio di Ijazuddin e Hussain. Sono Raees Jamal, 21 anni, di Lingdale Close, Loughborough e Rekan Karwan, di Tomlin Road, Leicester.





Entrambi sono comparsi alla corte dei magistrati di Leicester mercoledì 16 febbraio. Influencer di moda conosciuta sui social media come “May B Vlogs”, Mahek Bukhari e una voce sostenitrice della Palestina che ha accumulato un seguito su TikTok di 128mila follower con 3,2 milioni di ‘Mi piace’, Mahek ha realizzato un video a gennaio in cui fingeva di dire a un’altra persona: “Ho ucciso qualcuno”.

Le indagini sono nelle primissime fasi e sono in corso i lavori per accertare le circostanze dello scontro e quanto accaduto nei minuti precedenti. “I detective – ha detto la polizia – vogliono ricevere notizie da chiunque abbia visto tre auto viaggiare nell’area di Troon Way o Abbey Lane intorno all’01:25 e sulla A46 tra il Thurmaston Shopping Center e l’isola di Hobby Horse. Le vetture – una Skoda Fabia argento, un’Audi TT grigia e una Seat Leon blu – viaggiavano a velocità elevata e si sta lavorando per definire i percorsi presi”.