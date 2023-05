Uccide i suoi due figli di 7 e 16 anni e tenta di ammazzare il marito. Questa è la terribile storia di Lori Vallow Daybell, 49 anni, una donna residente in Idaho, negli Stati Uniti. La donna, già nel 2021, aveva già provato ad ammazzare il suo quarto marito, Charles Vallow, senza però riuscirci. Ora però, almeno secondo il pubblico ministero, sarebbe stata proprio lei ad assassinare i suoi due figli. Joshua di 7 anni e Tylee Ryan di 16 anni.

>> “È morto in un incidente”. Grave lutto per il volto di UeD, l’annuncio straziante

Non solo, secondo il procuratore Lori avrebbe provato anche ad uccidere Tammy Daybell, l’ex moglie del suo quinto marito. Pazzia o follia omicida? Per il momento, anche se la procura dello stato è certa che ci sia lei dietro tutti questi crimini efferati, bisogna ancora parlare con il condizionale. Tuttavia, tutti gli Usa sono certi della sua colpevolezza e già la donna è stata rinominata “Doomsday mom”.





Uccide i suoi due figli di 7 e 16 anni e tenta di ammazzare il marito

La sua vicenda sta facendo scalpore in America perché la donna avrebbe tutti quei tratti che la profilerebbe come un serial killer, almeno secondo l’accusa. In effetti, sembra una vicenda uscita dalla mente contorta di uno showrunner televisivo, in realtà però è tutto vero. Le morti sono confermate chiaramente e ognuna di esse è collegata a un minimo comune denominatore: Lori Vallow Daybell.

È lei il filo conduttore di questa assurda e atroce storia. Ci sono anche dei forti sospetti che la donna sia anche implicata nella morte del suo quarto marito, anche se l’imputata si è dichiarata non colpevole di tutte le accuse contro di lei. Il verdetto però, almeno per la vicenda dei figli, è arrivato: secondo il giudice e la giuria dello stato dell’Idaho, la donna è colpevole di aver ammazzato entrambi i figli di 7 e 16 anni.

#BREAKING: A grand jury indicted Lori Vallow Daybell on charges of conspiracy related to the attempted shooting of Brandon Boudreaux, her niece's ex-husband. pic.twitter.com/wdz22jJipv — Court TV (@CourtTV) May 18, 2023

“Crescendo, ci viene insegnato il bene e il male, Dio e il male, e penso che per la prima volta nella mia vita, ho dato un volto al male”, ha detto uno dei giurati del processo. Lo stesso ha detto di essere “disgustato” dalle foto di Vallow e del signor Daybell che sorridono durante il loro matrimonio sulla spiaggia poche settimane dopo che i bambini sono stati uccisi.

Leggi anche: Doppio dramma in famiglia, Maria Cristina muore un’ora prima del funerale della mamma