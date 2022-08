Morire a 16 anni senza motivo. Kayleigh Burns è morta in uno dei modi più assurdi che si potrebbe pensare. La giovane, affetta da gravi problemi di asma, è deceduta dopo aver inalato durante una festa del protossido d’azoto. Per chi non lo sapesse, si tratta del famoso gas esilarante, tanto in voga tra i giovani questo periodo. La 16enne, durante questo evento, ha prima provato a respirarlo, poi si è sentita male ed è stata subito trasportata in ospedale.

L’adolescente era stata invitata a un party tra coetanei nella cittadina di Leamington Spa, nella contea del Warwickshire, in Inghilterra. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la sorella della vittima, Clare Baker, 31 anni, ha dichiarato di aver ricevuto un messaggio da uno degli amici di Kayleigh. Nel testo c’era scritto che la sedicenne era stata portata d’urgenza in ospedale con un’ambulanza, non specificando però la destinazione del mezzo di soccorso.





Kayleigh Burns è morta a 16 anni: cosa è successo

A questo punto Clare, nel panico più totale, ha iniziato a chiamare diversi ospedali della zona per cercare di capire dove avessero portato la sorella. Poco dopo, prima che potesse scoprire qualcosa in più, la polizia si è recata a casa dell’adolescente dove era anche la sorella, dando a tutti la terribile notizia. La polizia infatti ha comunicato alla famiglia che Kayleigh era morta all’ospedale.

Pensare che due settimane dopo la ragazza avrebbe compiuto 17 anni. Sempre il Daily Mail riporta inoltre alcune dichiarazione rilasciate da Clare Baker: “Mia sorella aveva solo 16 anni, quasi 17, ed era la ragazza più straordinaria di sempre. Il legame che avevamo, non riesco nemmeno a descriverlo. Kayleigh è cresciuta e ha avuto una buona infanzia con una famiglia che l’ha sempre amata”.

BREAKING: A 16-year-old girl has died after inhaling laughing gas at a house party. Kayleigh Burns from Halewood, collapsed at a house party in Leamington Spa, #Warwickshire, moments after inhaling laughing gas. pic.twitter.com/fwvwsTGYhW — BNN United Kingdom (@BNNUK) August 30, 2022

E ancora: “Crescendo purtroppo ha cominciato a frequentare le persone sbagliate. Era interessata al trucco e alla moda e voleva viaggiare per il mondo. Voleva fare la hostess ma la sua vita le è stata portata via”. Purtroppo non capiterà niente di quello che la povera Kayleigh aveva programmato.

Diana Pifferi, i vestiti stesi e il passeggino sul pianerottolo: cosa succede a un mese dalla sua morte