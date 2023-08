Lucy Letby oggi è stata dichiarata colpevole di aver ucciso sette bambini prematuri e di aver tentato di uccidere altri sei durante una follia omicida in ospedale durata un anno. L’infermiera neonatale del SSN, 33 anni, che probabilmente trascorrerà il resto della sua vita in prigione, ha ucciso i neonati iniettando aria nelle flebo facendoli collassare e morire.

Come riportano i media britannici Luci Letby ha pianto in tribunale quando è stato emesso il primo verdetto di colpevolezza. L’infermiera killer non è tornata sul banco degli imputati per ascoltare l’ultimo dei verdetti, con il giudice che ha affermato di non avere il potere di costringerla a uscire dalle celle. Oggi, le famiglie delle vittime hanno affermato che la sua condanna non toglierà “l’estremo dolore, la rabbia e l’angoscia” che hanno subito.

Infermiera killer in Inghilterra, Lucy Letby ha ucciso 7 neonati

Dopo ciascuno dei suoi omicidi, Letby appariva “animata ed eccitata”, offrendosi di fare il bagno, vestirsi e fotografare i corpi delle sue vittime. Anche se il suo movente rimane poco chiaro, l’accusa ha suggerito che lei provasse un “brivido” nel “giocare a fare Dio”. Nella sua casa la polizia ha trovato un post-it su cui aveva scarabocchiato: “Sono cattiva, ho fatto questo”.

L’infermiera, una giovane donna apparentemente “goffa”, ha trovato diversi modi per infliggere livelli di dolore indescrivibili e disumani, con alcune delle sue vittime che si lamentavano con urla che i pediatri esperti non avevano mai sentito prima di quel momento. Molti hanno dovuto prendersi una pausa dal lavoro per riprendersi dal trauma.

La donna è riuscita a cavarsela con la sua follia omicida nonostante i consulenti abbiano ripetutamente cercato di avvisare l’ospedale del grande numero di bambini morti sotto il suo controllo. Le famiglie delle vittime hanno chiesto un’inchiesta pubblica su come Lucy Letby sia stata in grado di uccidere i bambini per così tanto tempo. La polizia sta ora rivedendo la lista di tutti i bambini che sono stati ricoverati nelle unità neonatali del Countess of Chester Hospital e del Liverpool Women’s Hospital, dove Letby ha anche completato due periodi di formazione nel 2012 e nel 2015.

“Nelle sue mani, sostanze innocue come aria, latte o farmaci come l’insulina sono diventati letali. Ha usato come arma il suo mestiere per infliggere danni, dolore e morte”, ha affermato il procuratore Pascale Jones. “Più e più volte ha fatto del male ai bambini, in un ambiente che avrebbe dovuto essere sicuro per loro e per le loro famiglie”, ha aggiunto, affermando che “i genitori sono stati esposti alla sua morbosa curiosità e alla sua finta compassione”.