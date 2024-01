Terribile incidente in un comprensorio sciistico, dove questa mattina una cabina di una funivia con a bordo quattro persone è precipitata. Secondo le prime informazioni riportate dai quotidiani locali, la causa dell’incidente potrebbe essere stato un albero caduto. Probabilmente l’albero è caduto su un cavo di sostegno e ha provocato lo schianto della cabinovia.

Sembra che la cabinovia sia caduta di circa sette metri. Come racconta al quotidiano Kurier Michaela Burger della funivia Hochoetz ha spiegato che potrebbero essere caduti diversi alberi. Le persone a bordo della cabinovia sono state ricoverate in gravissime condizioni.

“Hey, che ti succede!”. Si ritrova davanti la cugina dopo 20 anni, immediata la reazione choc





Cabina di una funivia precipita nel vuoto: quattro feriti gravi

Sembra sia stato escluso un difetto tecnico, ma la causa esatta dell’incidente è attualmente ancora oggetto di indagini, ha detto Burger. Gli esperti dovranno chiarire il motivo per cui la cabinovia è precipitata. L’incidente è avvenuto nella mattinata di martedì 9 gennaio 2024 in Austria a Hochoetz, nella Oetztal tirolese, in corrispondenza della funivia Acherkogelbahn nel locale comprensorio sciistico.

Come riferisce tra l’altro anche l’ORF Tirol, la funivia attualmente è fuori servizio, come riferisce la compagnia degli impianti di risalita. Una webcam mostra la Acherkogelbahn ferma. Le quattro persone a bordo della cabinovia precipitata sono gravemente ferite, ha riferito la polizia. Come scrive l’ORF Tirol, una persona sarebbe in condizioni critiche.

I feriti sono stati portati in salvo da un elicottero e portati negli ospedali di Zams e Innsbruck. Non si sa ancora nulla sull’identità delle persone coinvolte nell’incidente. Solo poche settimane fa un adolescente di 14 anni è morto in un incidente sugli sci nello stesso comprensorio sciistico. Sempre in Tirolo, a pochi chilometri di distanza, all’inizio di gennaio 2024 una ragazza di 14 anni è rimasta uccisa in un incidente sulle piste.