“Così il fattorino si mangia la vostra pizza”: il “trucchetto” in un VIDEO che ha fatto il giro del mondo

Il fattorino che mangia la nostra pizza senza farsi beccare. In questi giorni, sopratutto in Italia ma non solo, c’è un filmato di Tik Tok che gira in cui si vede un rider che fa qualcosa di strano. Il giovane si ferma, apre la scatola contenente la pizza che sta per consegnare, ne mangia una fetta e rimette tutto a posto facendo quasi intendere che la pizza è sempre stata di quella grandezza. Si tratta di un video diventato virale che mostra la vera e propria tattica usata da questo fattorino (e forse non solo lui) per mangiare un trancio di pizza che stava per consegnare.

Eccolo quindi il ridere che ferma prima la sua moto sul marciapiede, apre la scatola e ha mangia una fetta pensando che nessuno l’avrebbe beccato. C’è un problema per lui, tuttavia: da un palazzo vicino riprendono la scena e la publicano sui social. Chiaramente la cosa diventa virale perché si vede il fattorino rimettere tutto a posto prima di consegnare la pizza. Il giovane infatti non lascia traccia del trancio mancante. Ma come fa?





Il rider, per evitare di essere scoperto, taglia la pizza con un coltello in maniera chirurgica, poi richiude la pizza su sé stessa e chiude la scatola con il nastro adesivo per consegnare l’ordine in perfette condizioni. Come dicevamo il filmato è già diventato virale, con 8 milioni di visualizzazioni e centinaia di commenti.

Chiaramente non ci sono solo critiche per il fattorino, ma anche grandi lodi. “Qualcosa mi dice che non è la prima volta che lo fa” ha scritto un utente di TikTok, “Almeno questo è pulito. Me l’hanno data tutta masticata” ha scritto un altro. “Un mio amico fattorino mi ha confessato di averlo fatto tante volte anche lui”, ha poi commentato un utente.

Ci sembra chiaro che è sempre meglio controllare cosa succede alla nostra pizza. Ma ci sembra talmente alta l’attenzione che il fattorino, nel caso, ci mette per prendere una fetta, che la cosa sembra quasi impossibile.

