I loro corpi sono stati ritrovati in condizioni orribili, sangue ovunque, brandelli di carne, uno spettacolo tremendo quello che si è presentato davanti a soccorritori. Una storia che sta facendo molto parlare quelle dei due campeggiatori, marito e moglie, e che ha sollevato una ventata di emozioni. “Stavano insieme da tanto tempo, amavano la vita all’aria aperta – ha ricordato un parente che conosceva bene i due – erano inseparabili, sapevano quali rischi correvano”.

>Violentata e uccisa a 5 anni. Il caso choc della bambina: perché la mamma l’aveva cacciata di casa da 2 settimane. Dove è stata ritrovata

La morte li ha raggiunti venerdì sera mentre stavano trascorrendo alcune giornate all’interno di un parco nazionale. La notizia è stata data dalla guardia forestale. “La loro tenda era schiacciata e i loro e-reader erano aperti, sono stati entrambi scoperti con i piedi nudi”, ha detto lo zio della vittima, raccontando quanto gli era stato detto dalle autorità.





Canada, coppia di campeggiatori uccisa da un orso

A perdere la vita al Bnaff Nationa Park Doug Inglis e Jenny Gusse, i due escursionisti canadesi sbranati a morte da un orso grizzly. “La squadra specializzata in attacchi di animali selvatici è arrivata all’una del mattino di sabato e ha trovato due persone morte e un orso grizzly che si comportava in maniera aggressiva”.

“Le condizioni meteorologiche non hanno consentito al team di raggiungere il luogo con l’elicottero e quindi gli uomini hanno raggiunto il punto a piedi”. In una nota diffusa da Parks Canada si legge: “L’attacco di venerdì sera è stato un tragico incidente, esprimiamo le nostre condoglianze alle famiglie e agli amici delle vittime. In via precauzionale, le autorità del parco di Banff hanno chiuso le valli di Red Deer e Panther fino a nuovo avviso”.

Inutile lo spray per orsi usato per cercare di allontanare l’animale, che secondo gli esperti era molto affamato. Dopo l’attacco avevano provato a chiedere aiuto. Racconta un amico: “Ho ricevuto una chiamata dal loro Garmin che diceva “Bear attack bad”. Il campanello d’allarme stava suonando, e questo non andava bene. Ma in quel momento ero completamente incapace di sapere cosa stesse succedendo”.