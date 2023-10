Morta a scuola durante gli allenamenti: la studentessa aveva solo 17 anni. Frequentava l’ultimo anno del liceo, dove si era distinta per grandi doti sportive e l’anno prossimo avrebbe dovuto diplomarsi. E invece il destino ha voluto che la sua giovane vita finisse ancora prima di diventare maggiorenne. Il trasposto immediato in ospedale, dopo il malore, non è purtroppo servito a nulla. Dolore e sgomento a scuola per la sua scomparsa, annunciata dal papà, direttore sportivo della scuola.

La figlia è svenuta durante l’allenamento di una partita di calcio ala Mapleton High School di Ashland, Ohio, Stati Uniti, ma come detto per lei i medici non hanno potuto fare niente. Ea stata anche candidata alla Homecoming Queen, il concorso per diventare reginetta, Breanne McKean, questo il nome della giovane vittima. Era un’atleta appassionata che ha vinto diversi premi per il suo coinvolgimento nelle squadre scolastiche di pallavolo, basket e softball.

Choc a scuola: muore a 17 anni durante gli allenamenti

“È con il cuore pesante che il distretto scolastico locale di Mapleton annuncia la scomparsa di Bre McKean. I nostri cuori, pensieri e preghiere vanno alla famiglia McKean, agli amici e alla comunità di Mapleton”, ha scritto la Mapleton Local Schools in un post sulla sua pagina Facebook.

In memoria di Bre, tutti gli event di Mapleton sono stati cancellati per diversi giorni. Proprio come il ballo in cui ci sarebbe stata la votazione per l’elezione della reginetta. La 17enne è stata descritta da tutti come una persona solare, piena di vita e molto generosa.

I compagni di classe hanno sparso fiori nel parcheggio della scuola di Breanne, su cui è dipinto il suo nome e l’anno in cui avrebbe dovuto diplomarsi. Il papà, Tim McKean, ha detto che Bre era “tutto” per la loro famiglia e per la loro comunità.