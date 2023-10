L’ intensa ricerca della bambina di nove anni scomparsa sabato scorso mentre era in campeggio con la sua famiglia, si è conclusa lunedì sera con l’annuncio che è stata ritrovata sana e salva. La ragazza è stata trovata “in buona salute” poco dopo le 18:30 di lunedì 2 ottobre 2023. Sabato, dopo che la bambina non era rientrata a casa da un giro in bicicletta insieme alle amiche, la madre aveva allertato la polizia e presentato la denuncia di scomparsa. In questi giorni la polizia ha perquisito diverse residenze e fortunatamente, grazie alle impronte digitali, ha trovato e arrestato il rapitore.

Durante la conferenza stampa di lunedì sera è stato reso noto come la polizia è riuscita a trovare la bambina. Intorno alle 4:20 di lunedì mattina un’auto si è fermata davanti a casa della famiglia della bimba rapita e un uomo ha lasciato nella cassetta della posta una busta che conteneva una richiesta di riscatto.





Charlotte Sena, trovata viva la bambina rapita a nove anni

La polizia dello Stato di New York è riuscita a identificare Craig Nelson Ross Jr. confrontando le impronte digitali su una richiesta di riscatto lasciata a casa della ragazza con quelle di un caso DWI del 1999 a Saratoga, ha detto il governatore Kathy Hochul durante la conferenza stampa rilasciata lunedì 2 ottobre. “Siamo felicissimi della notizia che Charlotte Sena è stata ritrovata questa sera dopo un’intensa ricerca durata giorni”, ha detto Hochul in una nota.

“I nostri cuori sono con la sua famiglia mentre le danno il benvenuto a casa. Grazie alla polizia dello Stato di New York, alla Polizia del New York Park e a tutti coloro che hanno lavorato così instancabilmente per trovare Charlotte. È grazie ai loro sforzi che Charlotte potrà tornare a casa al sicuro per la sua famiglia”. Sena stava facendo un giro in bicicletta nel parco Moreau Lake State Park a Gansevoort con le sue amiche quando ha deciso di fare un altro giro da sola.

Trenta minuti dopo, la madre di Charlotte, Trisha Sena, ha trovato la bicicletta ma non sua figlia. Ha chiamato i servizi di emergenza sanitaria, dando il via a una massiccia ricerca che ha coinvolto polizia di stato, guardie forestali, sommozzatori, cani, droni ed elicotteri. Charlotte Sena è stata trovata all’interno di un armadietto nel camper del suo rapitore e messa in salvo dagli agenti lunedì, due giorni dopo essere stata rapita dal Moreau Lake State Park a Gansevoort.