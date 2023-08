“Capitano, aiuto!”. L’assurda scena nel porto italiano, marito e moglie ripresi dai turisti sulla nave da crociera: cosa è successo (VIDEO)

Il filmato è stato diffuso sui social da molti utenti e registrato da chi era sulla crociera e si è divertito a riprendere la scena. I due sono sulla banchina del porto di Bari, in Puglia, e dai filmati pubblicati in rete si vede il marito che salta sulle panchine e grida rivolgendosi al comandante della nave da crociera ferma nella banchina del porto di Bari.

In camicia e bermuda, l’uomo passeggia sulla banchina, si sbraccia e grida al capitano ma non sembra che sia riuscito a fermare la nave. A pochi metri da lui, una donna, la quale resta in silenzio, forse perché ha già perso le speranze di partire.

Coppia di turisti perde la nave da crociera a Bari

Nessun bagaglio, se non qualche borsa. Dalla nave qualche turista filma e si sentono le urla dell’uomo che squarcia il silenzio: “capitano per favore”, “Se volete potete”, dice il turista come una cantilena mentre dal ponte in tanti filmano la scena. Il video della coppia è diventato virale sui social, soprattutto per via della pubblicazione su una pagina ironica “Welcome to favelas“.

La pagina ha rilanciato il filmato della coppia su Tiktok, raccogliendo quasi 100mila visualizzazioni e oltre 10mila commenti. “Capisco che la colpa è dei signori, purtroppo se fai lo fai una volta poi lo pretendono tutti. La crociera ha degli orari e vanno rispettati. Però, ragazzi, mettiamoci nei loro panni! Saremmo stati disperati tutti! Valigie, soldi, crociera pagata, e poi resti a terra”.

“Se la nave era ancora ferma, con tutte le argomentazioni che volete, potevano ancora farli salire. Sono comunque due persone che hanno pagato una vacanza che vedono svanire solo per qualche minuti di ritardo che può succedere a tutti. Dai”, si legge ancora tra i commenti della pagina che ha pubblicato il video della coppia.