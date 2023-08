Bimbo di 3 anni cade dalla barca e muore sotto l’elica. Una vicenda terribile quella capitata a questa famiglia. Il piccolo Walter aveva soltanto 3 anni e stava passando una giornata indimenticabile con mamma e papà. Tutto è successo in un attimo, prima il bambino però è caduto in acqua, poi è stato risucchiato dall’elica che l’ha colpito talmente violentemente da ucciderlo. La famiglia era al lago per passare una bella giornata insieme, quando ad un tratto si è trasformato tutto in tragedia.

Siamo all’Echo State Park, negli Stati Uniti, dove il piccolo Walter Greer, di 3 anni, era appunto a bordo di una barca quando è accidentalmente caduto in acqua. Come dicevamo però, alla terribile fatalità si è aggiunto il terribile destino visto che il piccolo è stato ucciso dall’elica del motore. Chiaramente il corpo del bimbo in acqua è stato risucchiato nella parte posteriore della piccola imbarcazione e l’elica lo ha colpito.





Bimbo di 3 anni cade dalla barca e muore sotto l’elica

Allertati immediatamente i soccorsi, sono giunti celermente i ranger del parco che non hanno potuto fare altro che constatare che per il piccolo non c’era nulla da fare. “Questa è solo l’ultima cosa che una famiglia vuole vedere accadere”, ha detto il portavoce di Utah State Parks, Devan Chavez, parlando di questo terribile dramma. Anche la famiglia del piccolo Walter ha voluto rilasciare qualche parola alla stampa locale: “Siamo devastati per aver salutato il nostro caro Walter”.

E ancora: “Era una gioia assoluta che amava Spiderman, i treni, i camion e i suoi stivali rossi. Walter era un felice e turbolento bambino di tre anni con una grande personalità, era entusiasta di iniziare la scuola materna questo mese”.

WATCH: Walter Greer's family is "devastated to be saying goodbye" to him so unexpectedly after a tragic boating accident over the weekend. @UtahStateParks officials tell me the boy was wearing a life jacket, and the family appears to have done everything right. @KUTV2News pic.twitter.com/Zs7QmJid6n — Daniel Woodruff (@danielmwoodruff) August 14, 2023

Alcuni amici dei genitori di Walter hanno quindi aperto una pagina GoFundMe creata per sostenere la famiglia nelle spese funerarie e mediche correlate al dramma che ha sconvolto per sempre le loro vite. Una storia che all’Echo State Park, negli Stati Uniti, verrà ricordata per tanti anni, probabilmente per sempre. Una vicenda che difficilmente qualcuno dimenticherà, purtroppo.

