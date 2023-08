Una clamorosa storia ha lasciato tutti senza parole in queste ore. A confessare tutto la diretta interessata, costretta a vivere un vero e proprio incubo. Pensava di essere in un sogno, in una favola, ma si è improvvisamente risvegliata ed è purtroppo ritornata con i piedi per terra. Ha capito di essere stata vittima di qualcosa di molto brutto e ha voluto denunciare tutto pubblicamente. Parliamo di una mamma single di nome McKala, che era convinta di essere fidanzata con un attore famoso.

Lei ha portato avanti questa relazione a distanza, non pensando minimamente di essere ingannata. Invece è stato proprio così e per la mamma McKala la realtà è stata sbattuta in faccia. Nonostante fosse certa di essere la fidanzata di questo attore, ha iniziato ad avere qualche campanello di allarme e alla fine ha scoperto che non fosse affatto vero. Lui è tra l’altro conosciuto a livello internazionale ed è pure felicemente impegnato.

Mamma McKala ‘fidanzata’ con un attore: la scoperta choc

La mamma single McKala ha ammesso che, per colpa di questa storia, ha anche perso suo marito nonché 10mila euro. Essendo sicura di essere fidanzata con questo attore di una nota serie televisiva, aveva preferito mollare il coniuge e concentrarsi solo sul vip. A Catfished ha esclamato: “Tutto è stato bellissimo, prima che me ne rendessi conto. Ha iniziato a chiedermi buoni regalo da 100 e 200 dollari, sempre più frequentemente. Mi spiegava che se glieli avessi comprati, lui avrebbe potuto avere una vita più bella, visto che l’ex fidanzata gli controllava le finanze”.

Ovviamente era una truffa e il suo fidanzato non è mai stato l’attore Dacre Montgomery, noto per aver preso parte alla serie Netflix Stranger Things. Grazie al canale Youtube Catfished, come riferito dal sito Daily Mail, McKala ha finalmente capito di essere stata truffata. La donna, originaria degli Usa e precisamente dello stato del Kentucky, è rimasta sconcertata dall’accaduto. Pensava di scrivere davvero con lui, anche se non lo aveva mai visto né chiamato. E ora è molto dispiaciuta per aver anche lasciato l’ex: “Ho perso l’unico uomo della mia vita per la mia stupidità”.

Dacre Montgomery ha 28 anni ed è stato anche uno dei protagonisti della pellicola Power Rangers del 2017. Da segnalare anche altre sue esperienze cinematografiche, l’ultima delle quali nel film Elvis del 2022. La sua vera fidanzata è la modella Liv Pollock.