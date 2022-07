“Me lo ha staccato”. Squalo attacca un pescatore, lui cerca di liberarlo ma c’è l’imprevisto

Brett Reeder attaccato da uno squalo. Scena terrificante in mare aperto vicino alla Florida domenica scorsa, quando uno squalo ha morso il dito di un pescatore. L’attacco è avvenuto nelle Content Keys – a poche miglia a sud di Miami – quando Brett Reeder stava tentando di togliere l’amo a uno squalo limone che aveva appena catturato.

Quando Reeder è sceso per afferrare la bestia e togliere l’amo dalle branchie del pesce, improvvisamente si è girato e gli ha morso la mano. Nel video pubblicato su TikTok si vede il sangue in mare e Reeder che grida: “Ca***, ho perso il mio dannato mignolo! Ca***!”. Brett Reeder, secondo quanto raccontato dalla moglie Mandy, ha dovuto guidare la barca fino a riva dopo il morso, mentre sanguinava copiosamente.





Brett Reeder attaccato da uno squalo a Miami: il video su TikTok

La famiglia si trovava in gita in barca e quando l’uomo è stato aggredito dallo squalo è dovuta tornare indietro per andare all’ospedale. Tornato al porto, Brett Reeder è stato immediatamente trasportato in aereo in ospedale. Ha subito un intervento chirurgico all’arrivo ma come riporta TMZ non è chiaro se i medici siano stati in grado di salvare il mignolo di Brett durante l’operazione.

Brett Reeder attaccato da uno squalo – Il pescatore ha detto in un video che avrà i risultati ufficiali dell’intervento entro questa settimana. La scorsa settimana la 68enne Elisabeth Sauer, una cittadina austriaca con una grande passione per l’Egitto e attivista politica del partito dei Verdin della cittadina di Kramsach, è stata uccisa da uno squalo nella regione del Sagel Hashish, a sud di Hurghada, famosa località turistica nel Mar Rosso.

A shark bit off a fisherman's finger in Florida this past weekend — and, warning, video of the incident is graphic. https://t.co/VxAQ6Cu4ej — TMZ (@TMZ) July 22, 2022

Momenti di panico sulla banchina da dove alcuni bagnanti hanno filmato la scena dello squalo che ha ucciso una donna. “Santo cielo, è ricoperta di sangue. Lo squalo le ha morso il braccio. Dov’è la squadra di soccorso? Sta per morire”, commentano terrorizzati alcuni turisti russi. Sul posto sono arrivati i soccorsi e la vittima è stata trasportata d’urgenza all’ospedale più vicino ma la donna è morta.

“Le ha staccato un braccio”. Terrore in spiaggia, donna aggredita e uccisa da uno squalo