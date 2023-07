C’è una nuova star su TikTok, ma altro che nuove generazioni: la nuova arrivata sulla piattaforma social più amata dei giovani giovane non lo è più da tempo ma ha già conquistato tutti. Come una nonna virtuale, anche se è bisnonna, che dà consigli dall’alto della sua esperienza di vita e rivela anche il segreto per mantenersi così giovane. Perché è chiaro, tanti gliel’hanno chiesto. A vederla, in effetti, non dimostra più di 65/70 anni. Per questo motivo da quando ha iniziato a postare video sui social, Joan Richmond-Woodhouse è stata inondata di messaggi che le chiedevano come fosse possibile che essere e sembrare così piena di vita, dentro e fuori.

>“Quello solo a Marina e Pier Silvio”. Eredità Berlusconi, il notaio ha aperto il testamento: si scopre a chi va il patrimonio e cosa aveva deciso prima di morire

La ‘bisnonna dei social’, visto che ha ben 10 pronipoti, ha registrato un video in cui spiega un suo grande segreto. Di anni lei ne ha ben 92: “Il modo più efficace per sembrare più giovani è semplice: basta non preoccuparsi del passare del tempo”. “Dovete smettere di preoccuparvi – ha detto ai suoi 33mila follower – solo così potete mantenervi sani e felici, ma soprattutto senza ansie che fanno male alla mente, ma anche alla pelle”.

Leggi anche: “Non posso credere a quello che mi hanno fatto”. Chirurgia da incubo, la vip sfigurata dopo l’ultimo intervento





La ‘bisnonna dei social’, 92 anni ma ne dimostra molti meno: “Il mio segreto”

“Lo stress è una cosa ridicola. Preoccupatevi delle cose importanti. Perché preoccuparsi di una cosa sulla quale non si può contrastare?”, ha aggiunto Joan Richmond-Woodhouse, che è stata poi letteralmente inondata di ringraziamenti. E complimenti sotto al video diventato presto virale: “Grazie per i tuoi consigli sempre preziosi!”.

Certo, non per tutti è così facile avere questa mentalità. Possibile sia solo questo il segreto? Non proprio, perché in alcuni video precedenti, infatti, nonna Joan svelava un piccolo segreto che la mantiene giovane da anni: da ben 30 usa la crema Nivea su corpo e viso.

“Ho iniziato a usarla e non ho più smesso, mi idrata la pelle come nessuna altra crema e credo proprio che abbia avuto i suoi benefici”, ha ammesso nonna Joan Richmond-Woodhouse. Insomma, altro che ritocchini e botulino. A lei è bastata la crema che quasi tutti abbiamo in casa.