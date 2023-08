In Italia non è un’usanza molto comune ma in molti Paesi del mondo è d’obbligo lasciare la mancia ai camerieri. Negli Stati Uniti e in Canada, per esempio, si lascia un importo pari al 15 o al 20% della fattura. Il conto nei ristoranti, infatti, non comprende il servizio e le mance sono una parte consistente dello stipendio dei camerieri. In Europa funziona più o meno come in Italia. Tuttavia in Germania e in Grecia è un’abitudine comune. Un importo tra il 5 e il 10% del conto sarà sufficiente. Ovviamente anche in base alla location la somma lasciata ai camerieri cambia.

Nelle località turistiche di lusso, le mance raggiungono somme decisamente elevate e poco alla portata delle persone che hanno un lavoro e uno stipendio standard. In questa estate in cui i clienti pubblicano scontrini per mostrare i costi elevati di alcuni prodotti o dei servizi, c’è anche una notizia che riguarda un cliente e un cameriere alle prese con una mancia.

Saint-Tropez, cameriere insegue cliente 500 euro mancia troppo bassa

Siamo a Saint Tropez, cittadina della Costa Azzurra, nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra nel sud-est della Francia, da sempre meta di artisti e frequentata dal jet set internazionale per le spiagge e la vita notturna. Secondo il racconto dei quotidiani locali Nice Matin e Var Matin, il cliente di un ristorante avrebbe lasciato una mancia di 500 euro al locale dove aveva appena cenato, ma la cifra lasciata non sarebbe stata gradita e ”il ricchissimo italiano” sarebbe stato raggiunto nel parcheggio e invitato dal cameriere a lasciare almeno 1000 euro.

L’episodio che ha coinvolto il turista italiano è stato definito dalla sindaca di Saint-Tropez Sylvie Siri: “Di racket e estorsione”. Nei giorni scorsi altri episodi accaduti nella famosa località turistica sono finiti al centro della cronaca e per questo motivo l’amministrazione comunale sta cercando di contrastare questo malcostume diffuso con l’apposizione degli adesivi “Signal Conso” fuori dai locali, che tramite l’utilizzo di QR Code permettono ai clienti di segnalare eventuali abusi.

In Costa Azzurra è in corso una polemica su presunte “schedature” dei clienti da parte dei locali. I giornali francesi hanno spiegato che ormai è abitudine non garantire la prenotazione ai clienti che, a seguito di una ricerca sul web, non siano ritenuti abbastanza ricchi.