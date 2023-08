Fa il botox prima del matrimonio, il giorno più bello è rovinato. Sta facendo il giro del web la (triste) storia di una donna che, 24 ore prima del giorno più importante, quello in cui tutto deve essere ‘perfetto’, ha avuto un’amara, amarissima, sorpresa. La donna aveva pensato a tutto, ma proprio a tutto. Le partecipazioni, il banchetto, i tovaglioli al loro posto, gli abiti delle damigelle.

Poi gli addobbi e il restyling della chiesa e della sala del ricevimento. La giovane sposina voleva che il giorno in cui avrebbe realizzato il suo sogno, quello di sposare l’uomo della sua vita, la cerimonia avrebbe dovuto essere una festa meravigliosa. Ogni cosa al suo posto. Comprese quelle labbra e quel mento che non le erano mai piaciuti. Così ha deciso di ricorrere al botox. Ma non è andata come sperava, tutt’altro.

Leggi anche: “Eccomi, sono cambiata tutta”. Lo aveva promesso e l’ha fatto: 93mila euro spesi per rifarsi





L’intervento chirurgico e il risultato da dimenticare: le lacrime della sposa

Lei si chiama Lauren Gambler e nelle scorse ore ha condiviso un video su TikTok in cui piangendo fa sapere a tutti quello che le è capitato. Prima di vivere il giorno più bello con l’amore della sua vita e dire il fatidico sì la donna ha voluto ricorrere a delle iniezioni di botox (proteina tossica utilizzata nel trattamento delle rughe del viso, ndr). Voleva che anche il suo mento e le sue labbra fossero come li aveva sempre voluti. E si è rivolta al suo chirurgo di fiducia.

Purtroppo, però, l’operazione non è andata bene. In lacrime Lauren spiega che dopo l’intervento il suo sorriso è rovinato. Le due punture le hanno paralizzato il mento e il labbro posteriore, rovinandole non solo il sorriso, ma anche il giorno del suo matrimonio.

@lgambler And one day I will look back and laugh😌 ♬ original sound – Lgambler

Neppure il chirurgo ha potuto risolvere il problema: ora Lauren non riesce a muovere la parte interessata dalle punture. Il suo video in poco tempo ha raggiunto il milione di visualizzazioni. Una magra consolazione rispetto a quanto le è successo.

Stupenda Ana Mena, ma non è sempre stata così: dalla Spagna le foto del prima ritocchini