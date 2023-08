Si chiama Elisa, ha speso 93mila euro in chirurgia estetica e non riesce a trovare l’amore. La storia di Elisa Selina Albrich sta facendo discutere. La ragazza ha raccontato di avere avuto problemi di autostima e di aver deciso di ricorrere alle operazioni per cambiare il suo aspetto fisico e ritrovare la fiducia in sé stessa. La donna è originaria dell’Australia e ha spiegato che prima era molto magra.

Oltre a sottoporsi a numerosi interventi di chirurgia estetica Elisa ha dichiarato di essere stata costretta ad abbuffarsi nei fast food per poter aumentare di peso. Nonostante le operazioni alle natiche e al seno, però, la protagonista di questa storia si lamenta: “È difficile trovare qualcuno che ami questo aspetto folle e possa gestirlo”. Dunque ora il suo aspetto è come lei vorrebbe, ma il problema sono gli uomini che la considerano solo un oggetto sessuale…

Gli abusi da piccola, i problemi mentali e la chirurgia estetica

Elisa ha spiegato di aver subito abusi quando era solo una ragazzina. Questo le ha provocato problemi di salute mentale. Oggi a farla stare male sono i commenti sui social. Social dove, in ogni caso, il suo nuovo aspetto le ha fatto raggiungere i 2,3 milioni di follower su TikTok. Anche i tatuaggi sono un modo per esprimere sé stessa e tanti la trovano attraente, ma l’amore, beh quello è un’altra cosa…

La donna si è sottoposta a due Brazilian Butt Lifts (BBLs), cioè l’aumento dei glutei e a ben quattro interventi al seno. In tutto ha speso 80 mila sterline, che corrispondono a circa 93mila euro: operazioni che le hanno permesso, a suo dire, di stare meglio con sé stessa e aumentare la sua autostima. Molti la trovano bella, ma non hanno intenzione di impegnarsi in una relazione seria con lei.

Elisa ha anche aggiunto: “Sono sempre stata molto magra, quindi ho dovuto mangiare più di 3.000 calorie al giorno solo per guadagnare un po’ di peso. Ho dovuto sforzarmi di mangiare un sacco di cibo nei fast food e abbuffarmi di Burger King”. Poi conclude: “Ho subito il mio primo BBL ma mi sono ritrovata con solo cinque chilogrammi di grasso nelle natiche. Naturalmente, sapevo che dovevo fare il secondo round!“. Sulle operazioni al seno confessa: “Avrei dovuto fermarmi a tre operazioni al seno, ma non ho resistito! A volte devi fare il possibile per la perfezione”. Una perfezione che però non le ha aperto le porte dell’amore…

