Il ‘Ken umano’, alias Jessica Alves e all’anagrafe Rodrigo è decisamente più famoso ma ora, proprio mentre nelle sale cinematografiche spopola il film di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling, si torna a parlare della ‘Barbie umana’. Si chiama Pixee Fox, oggi a 32 anni e nel suo ‘curriculum’ oltre 200 interventi di chirurgia estrema per somigliare alla bambola Mattel più famosa del mondo. Qualcuno forse la ricorderà come ospite di Barbara D’Urso anni fa, nel salotto di Domenica Live.

In quell’occasione la modella raccontò di essersi sottoposta a numerosi interventi non legali in Europa e negli Stati Uniti, compresa l’operazione praticata in India con la quale ha cambiato il colore dei suoi occhi, un intervento che viene definito come molto pericoloso. Poi si è fatta rompere le ossa mascellari in Corea per poter ricomporre diversamente la forma del suo viso. Ma soprattutto si è fatta rimuovere 6 costole per avere la vita più sottile del mondo.

Leggi anche: “Un intervento chirurgico vietato”. Jessica Alves di nuovo sotto i ferri: “Prima donna trans a farlo”





La Barbie umana dopo oltre 200 interventi. Quanto ha speso

Durante quell’ospitata su Canale 5, Alessandro Cecchi Paone ha invitato gli spettatori da casa a non seguire l’esempio di Pixee Fox: “Si è fatta togliere 6 costole, quindi non potrà mai avere figli e avrà i muscoli interni devastati”, le parole del giornalista.

Oggi la Barbie umana ha 32 anni e sembra davvero una bambola a grandezza naturale, tanto gli interventi l’hanno trasformata. Eppure la modella, che è svedese ma vive in North Carolina, non ha mai avuto l’obiettivo di somigliare a Barbie, ma di essere se stessa.

Qualche numero. Dal 2011 Pixee Fox si è sottoposta a più di 200 interventi di chirurgia. Oltre a quelli già elencati, si è anche rifatta più volte il seno e il naso. “Ero contro la chirurgia plastica, ma poi ho capito che la visione di me stessa nella mia testa non corrispondeva a quella che vedevo allo specchio”, ha spiegato. Quanto ha speso in totale? Si dice oltre 500mila euro “per essere se stessa”.