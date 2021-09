Ormai da qualche anno quello che era conosciuto come il Ken Umano ha lasciato spazio a Jessica, esplosiva bionda che finalmente ha trovato il suo posto nel mondo. Quando era ancora Rodrigo, la Alves aveva raccontato di essersi sottoposta a numerosi interventi di chirurgia estetica per colmare un vuoto, quello di vivere in un corpo che non sentiva suo.

E infatti, due anni fa ha iniziato il percorso di transizione e diventare donna. È diventata Jessica Alves dopo essersi sottoposta a una terapia ormonale e a ben 75 operazioni chirurgiche; tra queste un trapianto di capelli, vari interventi al naso, al seno, ai glutei, alle gambe, alla mandibola e varie liposuzioni per modellare il corpo. Per Jessica è stato un passo davvero importante e in un’intervista al The Morning, Jessica Alves ha svelato il sogno di diventare madre.

Jessica Alves, nuovo intervento chirurgico illegale

“Essere una donna è nella mia anima, nella mia essenza e nel mio cervello. – aveva raccontato – Non ho ancora organi femminili ma non mi sento meno femminile di qualsiasi altra donna, i miei desideri e i miei sentimenti di essere umano dovrebbero essere rispettati. Cosa desidero per il mio futuro? Vorrei tanto essere una madre ed avere un figlio”. “Mi immagino tra tre anni in una bella casa nel sud della Spagna, con un giardino, ad occuparmi delle piante e mentre mi prendo cura di questo piccolo e sto con qualcuno che mi ama per quello che sono e che ama nostro figlio”, aveva raccontato Jessica Alves al The Morning.





Ora il quotidiano brasiliano SDP Noticias ha scritto che la Alves vuole sottoporsi a unintervento illegale: il trapianto di utero. “La presentatrice brasiliana Jessica Alves, conosciuta come “il Ken umano” prima del suo processo di riassegnazione del sesso, è ora alla ricerca di un’operazione insolita: un trapianto di utero”, si legge.

E ancora: “Alves assicura di avere già una data per l’operazione e l’idea è quella di diventare la prima donna trans a rimanere incinta e partorire. Inoltre, ha assicurato che in Brasile ci sono già stati diversi di questi interventi chirurgici, ma sono stati eseguiti in segreto, cosa che non è stata confermata da alcuna autorità. Nel corso della sua vita, Jessica Alves ha subito più di cento interventi chirurgici, prima per imitare gli standard di bellezza di Ken e, una volta riconosciuta come persona trans, per adattarsi alla sua nuova identità”.