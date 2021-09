“Peggio di così solo la morte”. Valentina Vignali, la brutta notizia dopo la scomparsa del cane. È successo in queste ore

Ricordate Valentina Vignali? La cestista riminese 29enne nel tempo libero è anche modella e influencer. Dopo essersi diplomata all’Elite Fashion Academy Valentina ha girato diversi spot pubblicitari, è finita su diverse copertine e ha posato anche per Playboy. Insomma la giocatrice di basket, attualmente con la maglia dell’Azzurra VCO, è diventata un personaggio molto noto. Ha infatti partecipato al Grande Fratello 16 e in seguito è stata spesso ospite a Pomeriggio 5 e Domenica Live da Barbara D’Urso.

Non è finita, perché nel 2011 ha anche preso parte al dating show più famoso, ovvero Uomini e Donne. Valentina è stata corteggiatrice quando sul trono sedeva Franceso Monte. Perché vi parliamo della Vignali proprio oggi? Beh, a quanto pare, la bella professionista ha avuto non una ma una serie di disavventure che lei stessa ha raccontato sui social. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Chiunque possieda un cane sa bene che tipo di legame si riesce a creare con il quattrozampe. Spesso l’animale diventa un elemento importante della famiglia. Così potete immaginare il dolore provato da Valentina Vignali quando si è resa conto che il suo Muffin non si trovava. È proprio di ieri, giovedì 23 settembre, il post su Instagram in cui la cestista fa sapere che il suo cane, un golden retriever di taglia grande, è scomparso.





“Muffin dove sei?” scrive Valentina Vignali – Ne hai combinata un’altra delle tue, stavolta ci stai facendo preoccupare tantissimo. Ti sto pensando così forte che ti troveremo, te lo prometto, ma tu aiutaci, abbiamo bisogno di te. Non vedo l’ora di riabbracciarti e di vederti sorridere come fai qui 😞❤️”. A quanto pare due persone hanno avvistato il cane e quindi si spera nel lieto fine. Tuttavia questo non è l’unico dispiacere per la bella giocatrice di basket. Per lei è davvero un periodo no…

Proprio nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 settembre Valentina Vignali ha fatto sapere che alcuni ladri si sono introdotti in casa mentre il compagno era fuori a cercare il cane. “Mi ha appena chiamato Lollo (il fidanzato Lorenzo Orlandi, ndr) sono venuti i ladri in casa mentre lui era fuori a cercare il cane”. Su Instagram scrive: “Peggio di così c’è solo la morte”. Poi Valentina spiega come si è sentita: “Ho avuto un attacco di panico, ma adesso mi fa molto ridere…”. E ci scherza su: “Ora mi aspetto che un meteorite caschi e mi uccida…”.

Ultimissimo aggiornamento: “Ragazzi hanno trovato Muffin! Lorenzo l’ha preso, gli ha messo il guinzaglio, l’ha caricato in macchina e stanno andando a casa. Sono talmente felice che è passata tutta la paura, la rabbia e la stanchezza”. Tutto è bene quel che finisce bene!