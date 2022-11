Il primo amore non si scorda mai: è così anche per Sossio Aruta, 52 anni. Nella sua carriera è stato dapprima calciatore, per poi scoprire di avere un talento al di fuori del rettangolo di gioco. Sossio Aruta si è fatto conoscere dal pubblico della tv per la partecipazione a Uomini e Donne come cavaliere: all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi ha conosciuto la sua attuale compagna, Ursula Bennardo, che lo ha reso padre della piccola Bianca. Ma il calcio è la passione che non tramonta mai per Sossio Aruta.

E così nelle ultime ore su Instagram Sossio Aruta ha pubblicato un video in cui dice di tornare a giocare a calcio. Lo farà nel Qualiano, squadra di Prima Categoria campana. Il suo obiettivo è quello di raggiungere i 400 gol in carriera e ora ha la possibilità di farlo. Ha accettato l’offerta della società guidata dal presidente Fabio Baraldi e non vede l’ora di indossare maglietta e pantaloncini per scendere di nuovo in campo e riprendere a fare quello per cui è nato: segnare gol a raffica.

Sossio Aruta torna a giocare a calcio: ingaggiato dal Qualiano

In tutto sono 28 le squadre in cui ha militato Sossio Aruta: Cosenza, Savoia, Francavilla, Taranto, Benevento, Pescara, Fermana, Ascoli, Foggia, Puteolana, Frosinone, Cervia (la squadra allenata da Ciccio Graziani nel reality Campioni), Comacchio Lidi, Copparese, Monselice, Tre Fiori, Rubierese, La Fiorita, Miramare, Hatria, Scafatese, Pimonte, Vico Equense, Torrese, Grottaglie, Cittadella Potenza, Mesagne e Casalnuovo. E ora l’avventura nel Qualiano, la ventinovesima formazione: “Tutto il mondo giallorosso – si legge nella nota della società – dà il benvenuto a Sossio, augurandogli i migliori successi in campo e un in bocca al lupo per il proseguo della stagione”.

“Ho una bellissima notizia da condividere con tutti voi che mi volete bene – dice Sossio Aruta nel video sui social -. Inaspettatamente mi è arrivata una proposta e ho accettato. Domenica debutterò in prima categoria con il Qualiano calcio, una squadra di Napoli. “Voglio ringraziare pubblicamente il presidente Fabio Baraldi perché posso inseguire, per l’ennesima volta, il traguardo di 400 gol in carriera”.

“Mai mollare”, ripete Sossio Aruta nel videomessaggio condiviso sui social network nel quale ringrazia la società della provincia di Napoli per la fiducia e inizia il conto alla rovescia. “Mi mancano altri 20 gol”, afferma sorridente aggiungendo le sue parole a corredo dell’annuncio ufficiale arrivato dal club. Insomma l’obiettivo di Sossio Aruta di arrivare a 400 reti potrebbe essere davvero raggiunto. La sua fame di gol è infinita: le difese che lo dovranno affrontare sono già avvisate.