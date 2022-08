Sossio Aruta può festeggiare: nuovo lavoro e, soprattutto, sogno realizzato. E ormai è ufficiale. L’ex cavaliere di UeD e compagno di Ursula Bennardo aveva lanciato un appello disperato qualche settimana fa (e non era la prima volta) in cui spiegava le sue difficoltà e si appellava a chiunque potesse aiutarlo a realizzare il suo sogno.

Il sogno di Sossio Aruta? Poter finalmente diventare un allenatore, dopo una vita trascorsa a giocare a calcio. La sua carriera è infatti durata oltre trent’anni: ha calcato i campi dilettantistici fino alla Serie B con club importanti come Ascoli, Foggia, Benevento, Cosenza, Pescara e Taranto.





Sossio Aruta lavoro: ha realizzato il suo sogno

“Ho un grande desiderio, un sogno, quello di iniziare una nuova carriera da allenatore,

naturalmente ho il patentino dal 2006 – aveva spiegato Sossio Aruta – Divulgate questa notizia a tutte le squadre che sono ancora alla ricerca di un allenatore. Io sono voglioso e carico di mettere a disposizione la mia esperienza calcistica accumulata in quasi 40 anni di calcio giocato. No perdite di tempo, no scherzi, per me è una cosa seria ed è un lavoro. Io vivo in Puglia, ma mi posso spostare in qualsiasi regione italiana”.

C’è voluta qualche settimana perché questo desiderio di Sossio Aruta si concretizzasse e diventasse realtà, ma ora finalmente quel giorno è arrivato: il compagno di Ursula Bennardo sarà la nuova guida tecnica dei giovani esordienti della Virtus Taranto Calcio- C’è l’annuncio ufficiale del club.

“Sarà mister Sossio Aruta l’allenatore degli allievi giovanissimi esordienti al faro sport di San Vito… benvenuto MISTER nella meravigliosa famiglia Virtus Taranto Calcio”. E questa bellissima opportunità di lavoro è stata subito condivisa dall’ex cavaliere di UeD sui social. Tra le Storie di Instagram ha infatti pubblicato la foto ufficiale di quella che è una nuova, emozionante esperienza per lui.

“Ma come fate, senza vergogna”. Bufera su Sossio Aruta e Ursula Bennardo: li hanno visti così