La morte di Sinisa Mihajlovic fa ancora male. E la moglie Arianna ha voluto scrivere un post nelle scorse ore molto significativo, a testimonianza del suo amore infinito verso l’ex allenatore di calcio. Probabilmente ha anche ricevuto delle ingiustificabili critiche nel recente passato, infatti nelle sue affermazioni si può leggere un vero e proprio sfogo per l’atteggiamento che lei assume quotidianamente. Subito dopo aver pubblicato questo messaggio inevitabilmente è stata inondata da tantissimo affetto.

Sinisa Mihajlovic resterà sempre nei cuori di tutti, ma anche e soprattutto di sua moglie Arianna, costretta a vivere senza la sua preziosa figura. La battaglia dell’ex calciatore serbo contro la leucemia si è fermata purtroppo il 16 dicembre scorso, quando è stato stroncato a soli 53 anni. Sognava di ritornare ad essere protagonista nel mondo del pallone, ma nonostante il suo enorme sforzo e un coraggio invidiato da tutti, alla fine la grave malattia si è rivelata troppo forte da sconfiggere.

Sinisa Mihajlovic, la moglie Arianna si sfoga sui social

A quasi due mesi dall’addio a Sinisa Mihajlovic la moglie Arianna ha deciso di sfogarsi su Instagram, dove ha pubblicato una sua immagine personale in cui è molto sorridente. Soltanto alcuni giorni prima aveva postato invece una foto di coppia con l’ex tecnico e aveva commentato: “Che giri fanno due vite”. Adesso ha voluto scriverne più lungo per parlare di sé e spegnere tutte le eventuali voci di critica sul suo conto. Un bellissimo pensiero, che ha conquistato migliaia e migliaia di suoi follower.

Arianna Mihajlovic ha quindi postato: “Faccio fatica a tirar fuori le mie emozioni… è il mio stile, il mio vissuto che nessuno di voi conosce! Preferisco sempre farmi vedere sorridente, forte, truccata e ben vestita... In realtà il mio cuore piange specialmente quando sono sola! Questo è il mio modo di elaborare il lutto! Non so se sia giusto o sbagliato… Ma questa sono io”. Immediata la replica della showgirl Elena Santarelli: “Ingiusto che tu debba dare spiegazioni, ma comprendo anche la necessità. Questa sei tu e chi ti critica farà i conti con la sua anima”.

E poi Pamela Prati: “Tu sei meravigliosa, arriva tutto il tuo dolore a chi sa leggere attraverso ogni tuo respiro”. Da segnalare anche il messaggio di Patrizia Pellegrino: “Tesoro, tranquilla, ti capisco e tutti noi ti capiamo. Stare un po’ qui divaga la mente e regala un po’ di leggerezza”.