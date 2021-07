Nicolò Barella è uno dei gioielli del calcio italiano. Cagliaritano di nascita (7 febbraio 1997), il centrocampista cresce nella scuola calcio del grande Gigi Riva per poi approdare nel nel settore giovanile del Cagliari. La lunga esperienza nelle giovanili finisce nella stagione 2014/2015 quando arriva in prima squadra e a 17 anni fa il suo esordio tra i professionisti in Coppa Italia.

A maggio 2015 la sua prima presenza in Serie A nell’estate 2019 ha fatto il grande salto lasciando la Sardegna e accettando la proposta dell’Inter. Nicolò Barella esordisce in maglia nerazzurra in 26 agosto 2019, debuttando nelle coppe europee il 17 settembre, contro lo Slavia Praga, mentre il 9 novembre arriva il primo gol con la nuova casacca.

Nicolò Barella, chi è la bellissima moglie Francesca

Il centrocampista è legato alla squadra di Milano con un contratto fino al 2024 che prevede uno stipendio di 2,5 milioni di euro euro ma visto il suo rendimento a Euro 2021 potrebbe duplicare. Sono oltre 750mila i followers sul profilo Instagram di Nicolò Barella, dove il centrocampista dll’Inter e della Nazionale mostra anche il lato privato della sua vita.





Nonostante la giovane età – è nato nel 1997 – il calciatore è sposato e ha tre figlie: Rebecca, nata nel 2017, Lavinia, nata nel 2019, e Matilde, nata nel 2021. Nicolò Barella ha sposato Francesca Schievenin nel 2018 nella bellissima Villa d’Orri, dimora gentilizia dei Marchesi Manca di Villahermosa a Sarroch, in provincia di Cagliari.

Più grande del giocatore di sette anni (è nata a Cagliari il 19 marzo 1990) Francesca è una ex modella ed è una grande appassionata di moto – passione tramandata dal padre e dal fratello motociclista di motocross a livello agonistico a cui Federica fa da assistente – e studia scienze motorie.