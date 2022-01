“In terapia intensiva”. Mino Raiola, mondo del calcio in ansia. Le sue condizioni

Nelle settimane scorse Mino Raiola, probabilmente il procuratore più potente del calcio mondiale, era stato ricoverato in ospedale per un’operazione in seguito alla quale il suo staff aveva specificato il motivo dell’intervento. “È stato sottoposto a controlli medici ordinari che hanno necessitato di anestesia. Si tratta di controlli programmati, non c’è stato nessun intervento d’urgenza”. Anche il primario dell’ospedale milanese, Alberto Zangrillo, aveva confermato che l’operazione era stata programmata da tempo.



Secondo la BILD, Mino Raiola sarebbe ricoverato presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano. Come riportato dal quotidiano tedesco, il noto agente sarebbe ricoverato da diverse settimane per una malattia ai polmoni, anche se le sue condizioni sarebbero in miglioramento, non legata al Covid.



Figura amata e discussa del calcio mondiale Mino Raiola all’inizio degli anni ’90 mette a segno i primi colpi: prima riesce a portare Bryan Roy al Foggia, poi nel 1993 fa da mediatore nella trattativa che porta Dennis Bergkamp e Wim Jonk dall’Ajax all’Inter. Inizia la sua scalata e diviene agente Fifa e abbandona le altre attività.







Quindi fonda la società Sportman con sede a Montecarlo, ma con uffici di rappresentanza anche in Brasile, Paesi Bassi e Repubblica Ceca. Tanti i calciatori che riesce a portare in Italia, soprattutto al Milan, tra loro Ibrahimovic, Robinho, Van Bommel, Emanuelson. Mino Raiola, 54 anni, è riuscito negli anni a creare un vero e proprio impero grazie alla sua agenzia rappresentanza dei calciatori.



Dall’Olanda, Mino Raiola è riuscito a conquistare il mondo, rappresentando calciatori come Zlatan Ibrahimovic, Mario Balotelli, Paul Pogba, Stefan de Vrij, Marco Verratti, Hirving Lozano, Gianluigi Donnarumma, Denzel Dumfries, Moise Kean, Matthijs de Ligt ed Erling Haaland (solo per citarne i più famosi).